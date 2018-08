La gira 40 aniversario de Bauhaus pasará por Madrid y Barcelona

Miércoles, 1 agosto 2018

#DontStopTheMUSIC

MÚSICA | Judith Mateo

Así las cosas, vocalista y bajista se embarcan en The Ruby Celebration Tour, en el que tocarán su aclamado y recordado disco de debut, In the flat field (1980)), esencial en el rock gótico de los ochenta, sin olvidarse de algunos otros clásicos como Bela Lugosi's Dead.

La gira arrancará el 18 de octubre en Nueva Zelanda y tras pasar por Australia entrará en Europa por Rusia. Los conciertos en España tendrán lguar en Madrid (18 de noviembre, La Riviera) y Barcelona (19 de noviembre, Razzmatazz). La última fecha confirmada será el 15 de diciembre en Grecia.