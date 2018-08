LAS COMIDAS A DESHORA NUNCA SATISFACEN (Por Fermín Gassol)

Miércoles, 1 agosto 2018

BLOGS | Fermín Gassol Peco

El nivel de exigencia que alguien requiere para sentirse plenamente satisfecho es harto variado. Cada uno de nosotros necesita por ejemplo diferentes cantidades de comida para satisfacer el apetito pues no todos los estómagos admiten las mismas dosis ni todos los cuerpos necesitan las mismas calorías; lo que para unos en un mero aperitivo a modo de calentamiento para otros supone sin embargo un hartazgo para varios días. Como en todo existen las medidas de referencia pero siempre hay gente que las supera o no llega a ellas; en los distintos “buffet” que ofrece la vida es donde se pueden observar muy bien tales diferencias.

Si a esto añadimos el hecho de que existan profesiones que se ejercen a deshora, bien por la profesión en sí, bien porque quien la ejerce prefiere horarios poco comunes, los hábitos culinarios pueden traer más de un problema. Es el caso de alguien que conocí trabajando como vigilante nocturno y que tuvo que dejar el oficio porque se iba a casar y no era cuestión de ausentarse de la cama desde un principio a las horas más propicias para ...dormir; pero mira tú por donde lo hizo con la hija de un panadero y cosas del destino, acabó metiéndose en Málaga nada más salir de Malagón.

El caso de los panaderos ha sido uno de los más representativos en relación con los trabajados nocturnos; aunque ya no es lo que era porque la cocción del pan con los hornos actuales acelera mucho el proceso, la elaboración de la masa sobándola una y otra vez sigue siendo imprescindible para dar a la harina y levadura la textura idónea.

Bien pues todo esto viene a cuento como preámbulo de un hecho ¿insólito? Un panadero demandó hace unas fechas una prostituta acusándola de no haberlo dejado satisfecho.

Como todo en esta vida tiene su porqué, este lance también. La cosa, moralidades aparte tuvo una explicación la mar de lógica. Nuestro panadero insatisfecho se pasó toda la noche sobando y manoseando la masa sin probar bocado; a nadie puede extrañar que al acabar la jornada laboral tuviera un hambre enorme y se metiera en el primer establecimiento que encontrase para saciarla y casualidad, casualidad, el establecimiento era un burdel.

Pues bien, al no ser el único que había pasado la noche en blanco se encontró, cosas del destino, con que la propietaria había estado “sirviendo cenas” toda la vigilia sin probar “bocao” y ya me dirán ustedes las ganas que tendrían de “comer” uno y otra.

El panadero insatisfecho con el trance debía ser un “prisillas” porque tendría que haber esperado, llegar a casa y “desayunar” tranquilamente con su mujer como mandan ante todo los cánones matrimoniales, las buenas normas y la economía familiar, amén de que como en casa de uno no se desayuna en ninguna parte ya que nadie como la mujer conoce los gustos del marido. Sin embargo no sabemos porque lo hizo, quizá porque en su casa no existiera la costumbre de desayunar.

Allá él, pero la ocurrencia de poner una demanda por el motivo antes citado es tan absurda como querellarse con el restaurante donde has comido por haberte quedado con hambre, demandar a un torero porque la faena no ha sido de tu agrado o hacerlo con el equipo de tu alma porque ha metido pocos goles.

Al final lo que se deduce de esta historia es que todo esto sucede quizá porque estemos hartos de comer de todo a todas horas y eso desde luego que no es bueno para nada, y muy en especial, para la salud.