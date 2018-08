Los 10.000, misión imposible

Miércoles, 1 agosto 2018

por Victoria Torre

EMPRESAS | ELDIAdigital.es

Hace solo unos días se estrenaba la última película de la saga Misión Imposible: Fallout. Nuestro IBEX 35 también sufre hoy un fallout y sigue luchando en su propia misión imposible, recuperar los 10.000 puntos. Si en la ficción (casi) siempre ganan los buenos, en el mundo de la bolsa no siempre ocurre lo mismo, por lo que de momento tendremos que seguir esperando para ver si la misión tiene éxito.

Con un retroceso de -0,72%, el selectivo finaliza en 9.799,30 puntos, a pesar de la buena acogida que han tenido las cuentas de ArcelorMittal (+2,24%) y del tirón de otros valores como Grifols o Técnicas Reunidas. No obstante, muchos más han sido los valores que han cerrado en rojo, como CIE (-2,59%), DIA (-2,14%), ACS (-2,08%) o Colonial (-2,06%).

Red Eléctrica es una de las compañías que han cerrado en negativo, tras anunciar un incremento de su beneficio neto del 5% en el S2018 y de menos del 1% del Ebitda.

El de ArcelorMittal repunta con fuerza, un 31,5%, alcanzando los 3.057 Mn€. La compañía ha destacado que se trata de unos buenos resultados, apoyado en unas condiciones favorables del mercado que se espera que se mantengan.

Por otro lado, Amadeus ha reconocido, a raíz de rumores en el mercado, que se encuentra en proceso de negociación de una posible adquisición de TravelClick y su grupo de compañías. Además, JPMorgan ha ajustado su precio objetivo para la compañía hasta 69€, lo que implica una sobrevaloración de la misma.

DIA (-2,14%) continúa con su calvario particular, ahondando en sus mínimos históricos, lo mismo queDuro Felguera (-12,19%), al que le toca asimilar el inicio de la cotización de las nuevas acciones de su macroampliación de capital.

La prima de riesgo española sigue coqueteando con los 100 puntos básicos, mientras que la rentabilidad del bono a 10 años tampoco experimenta grandes cambios y se sitúa en 1,4%.

Fuera de nuestro mercado, BNP Paribas ha reportado un retroceso de su beneficio del -7,7% en el 1S2018.

El PMI manufacturero de la eurozona se mantiene en 55,1 puntos, aunque con retroceso de algunos países como Alemania, Reino Unido y España.

EEUU cotiza a media sesión bastante plano, a pesar de que la guerra comercial con China no da tregua y los dos países siguen intercambiándose mensajes y amenazas.

A la espera de los mensajes de la reunión de la FED, la atención de los inversores se desplaza a otras referencias de este primero de agosto. La encuesta de empleo privado ADP anuncia la creación de 219.000 nuevos puestos de trabajo, por encima de lo esperado. Peor de lo previsto han salido, en cambio, los datos de PMI manufacturero (55,3 vs 55,5 est y anterior), ISM manufacturero (58,1 vs 59,4 est y 60,2 anterior) y el gasto en construcción (-1,1% vs +0,3% est).

El precio del crudo cierra hoy con descensos, situándose por debajo de 73$/barril/Brent.