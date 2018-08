UNICEF Comité Español pide la protección de los niños migrantes no acompañados

Miércoles, 1 agosto 2018

Solidaridad

NACIONAL | El Día

Los sistemas de acogida y protección de niños tutelados de los principales puntos de entrada del país están saturados. Esta situación, que han reconocido las propias autoridades, está afectando la calidad de la atención que reciben los niños migrantes no acompañados que llegan solos y son especialmente vulnerables.

El número total de niños y niñas que han llegado a España desde 2017 es desconocido, porque no se contabilizan correctamente todas las llegadas. No obstante, los datos que existen reflejan que las cifras crecen. El número de niños extranjeros no acompañados tutelados ha aumentado un 62% entre 2015 y 2017. En marzo de 2018, había 6.456.

“Debemos ser extremadamente cuidadosos en la atención y protección de los niños migrantes no acompañados que están llegando a nuestras costas. Son niños antes que extranjeros. Han de existir mecanismos que permitan derivaciones ágiles y eficaces a recursos adecuados de otras comunidades autónomas, siempre y cuando se escuche antes a los niños”,ha dicho Javier Martos, director ejecutivo de UNICEF Comité Español.

A comienzos de este año, el Comité de los Derechos del Niño ha pedido a España una respuesta urgente y una mejora en la atención que reciben los niños migrantes y refugiados. UNICEF, como organización defensora de los derechos de los niños, recuerda al Estado y a las comunidades autónomas que España debe garantizar la correcta atención y protección de todos los niños y niñas que llegan a nuestras fronteras – solos o acompañados -, siempre conforme a los estándares internacionales que fija la Convención sobre los Derechos del Niño.

“Tratándose de niños y niñas en situación de vulnerabilidad, la respuesta no puede tardar en llegar”, ha dicho Sara Collantes, especialista en migración y políticas de infancia de UNICEF Comité Español. “Hemos podido comprobar en otros países europeos que la permanencia en lugares sobreocupados y los retrasos en el traslado de los niños a familias de acogida o recursos residenciales estables y más pequeños, tienen consecuencias negativas para los niños. Pueden provocar incertidumbre, recurso a traficantes, captación por redes de trata, fugas, explotación, adopción de conductas de riesgo, empeoramiento del estado emocional y psicológico, y vulneración del derecho a recibir protección internacional”.

Esta situación, podría agravarse en los próximos meses si no se toman medidas urgentes. Para la adecuada atención y protección de los niños migrantes no acompañados o con sus familias, UNICEF Comité Español pide:



a) A nivel estatal:

1. Designación de un punto focal en la Dirección General de Infancia y Adolescencia.

2. Creación de una herramienta común de recogida de datos que permita conocer mensualmente el número, el perfil, el tipo de acogimiento y de recurso residencial en el que se encuentran los menores extranjeros no acompañados.

3. Impulso de estándares comunes de protección para niños y niñas tutelados, atendiendo a los grupos con necesidades específicas.

4. Coordinación de los traslados entre autonomías, una vez evaluado el interés superior del niño en el punto de llegada, garantizando su derecho a ser escuchado y tenido en cuenta antes de cualquier decisión sobre su traslado.

5. El apoyo financiero a las comunidades y ciudades autónomas.

b) A nivel autonómico:

1. Comunicación mensual de datos, usando las herramientas comunes.

2. Apoyo político y técnico para hacer posible los traslados de estos niños entre comunidades autónomas.

3. Fortalecimiento del sistema de protección, impulsando el acogimiento familiar, dotando de recursos humanos y materiales y garantizando la formación y especialización del personal implicado.