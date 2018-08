​VIVIR EL VIAJE (Por Eduardo Martínez Rico)

Jueves, 2 agosto 2018

Eduardo Martínez

​El viaje enseña.

​Las circunstancias del viaje, los momentos previos, la jornada anterior. Los preparativos. El viaje mismo.

​

El viaje enseña, mucho. Y su tensión es una gran maestra.

​

Aunque parezca que el viaje es anodino, que no dice nada, en realidad está diciéndolo todo. Aunque nos parezca que sus paisajes son los mismos que hemos visto mil y una veces, en realidad han cambiado mucho desde la última vez que los vimos, muchísimo, y volverán a cambiar cuando los veamos la próxima vez.

​

La mirada puede ser determinante, nuestra mirada.

​

El viaje simboliza a la perfección la metáfora de la vida, dinámica, cambiante, insegura, un punto peligrosa, y desde luego llena de incertidumbre.

​

Por eso a menudo se habla de la vida como un viaje. Un viaje cuyo destino sabemos cierto, aunque también puede variar en sus circunstancias. Un viaje que lo vamos viviendo sobre la marcha sin saber qué nos espera en la siguiente vuelta del camino, que diría Baroja, y aunque todo deje pronto de sorprendernos, lo que está por venir ya llama de nuevo a nuestra sorpresa.

​

Éstos son días de desplazamientos, de viajes, para descansar, para ver mundo, para aprender de los viajes que la fortuna nos ha deparado. O nosotros mismos, con nuestro trabajo, con nuestras circunstancias.

​

Me gustaría decirle algo al viajero, algo que ya sabe, pero llamarle la atención. A veces conviene que nos digan lo que ya sabemos para que no lo olvidemos, para no dejar de hacerlo.

​

Me gustaría decirles a los lectores de mi blog que abran bien los ojos, que vivan la vida, que sean conscientes de ella, que no la dejen pasar como si fuera otro el que la está viviendo.

Porque la vida, seguramente, no es larga ni corta; simplemente es, y hay que vivirla intensamente. En lo grande y en lo pequeño.

​

Hay que fijarse en el camino, en lo que rodea al camino, en las gentes del camino. Nos puede parecer, ya digo, todo visto y sin interés, pero una mirada más cuidadosa, ¿más apasionada?, ¿más involucrada?, nos dejará ver que lo que tenemos alrededor es magnífico y tiene mucho que enseñarnos.

​

Ortega escribió unos artículos que llamaba “de andar y ver”. Algo parecido es lo que pido yo al lector: que ande y que vea.

​

Decía Cervantes, y me gusta mucho la cita, que el que lee mucho y camina mucho sabe mucho. Yo he sido más bien un hombre de biblioteca, más que de viajes, pero ahora, precisamente por eso, me tienta el camino, así como tientan objetos que antes dejé un tanto desatendidos –la cámara de fotos, la raqueta de tenis…-. Todo es importante en la vida. A veces somos nosotros los que le damos su importancia, a veces son ellos mismos los que la dan a valer, la reclaman.

​

Viajar es maravilloso, aunque el recorrido sea corto, o puntual. Puede dar miedo viajar, por esa incertidumbre de la que hablé antes, y porque, claro, cuando salimos de casa abandonamos la seguridad del hogar.

​

Pero precisamente por todo ello, y ya sólo por eso, nada más salir de nuestras casas, de nuestra comodidad, al lanzarnos a la aventura, grande o pequeña, nos empiezan a ocurrir cosas. Maravillosas.

​

Los viajes dejan honda huella. Sólo por eso merece la pena viajar, sacudirnos la posible pereza, o simplemente concentrarnos en lo que nos corresponde en cada momento.

​

Yo no he olvidado ninguno de mis viajes. Quizá sean ellos los que me guarden a mí en su memoria, vivo, dinámico, siempre en movimiento, con los sentidos bien despiertos, en acción.