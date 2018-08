En agosto no habrá que pagar la ORA por la tarde

Jueves, 2 agosto 2018

ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS

Toledo | ELDIAdigital.es

En este miércoles 1 de agosto entran en vigor los nuevos horarios de la Ordenanza Reguladora de Aparcamiento (ORA) que permite aparcar de manera gratuita las tardes de agosto en las zonas azul y naranja, manteniendo el horario habitual de regulación en las zonas verdes, reservadas a residentes. Es la primera vez que se aplica esta medida en Toledo desde la implantación del aparcamiento regulado.

Preguntada por este asunto durante la visita que ha realizado al campamento de voluntariado del Circo Romano, Milagros Tolón ha señalado que se trata de un compromiso adquirido por su Gobierno “porque nosotros no entendemos la ORA como una herramienta de recaudación, sino como un medio para regular la circulación y el aparcamiento, y es un hecho que en verano disminuye la presión del tráfico”. Ha precisado que, no obstante, la medida no afecta a las zonas verdes, que mantienen el horario habitual de regulación.

Milagros Tolón ha manifestado que esta era una de las medidas incorporadas en el nuevo servicio de la ORA que entrará en vigor en el mes de septiembre, pese a lo cual el equipo de Gobierno ha decidido aplicar el cambio “para que los toledanos y los visitantes puedan disfrutar de esta medida desde este año”.

Con respecto a la nueva concesión, ha adelantado que la Junta de Gobierno Local, una vez resueltos los recursos interpuestos por las empresas participantes, aprobará próximamente la adjudicación definitiva a la compañía Eysa, cuya oferta ha sido finalmente la mejor valorada