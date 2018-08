CCOO recuerda que "la precariedad laboral existe todo el año"

Jueves, 2 agosto 2018

datos mes de julio

Albacete

Según declaraciones de Paqui Jiménez, secretaria provincial de Formación y Empleo de CCOO “mes a mes asistimos a un baile de cifras con retrocesos y pequeñas recuperaciones que no permiten avanzar en la creación de un mercado laboral solvente, que se muestra inestable y muy débil. En este escenario, son las personas trabajadoras quienes sufren cada mes la inseguridad, la incertidumbre y el desasosiego que produce el estar sometidas a contratos de corta duración, únicamente propiciados por campañas temporales”.





Jiménez ha destacado que “desde CCOO venimos denunciando la situación de precariedad que se ha instalado desde hace una década, y que no tiene visos de revertir si no se pone empeño en el impulso de políticas adecuadas que mejoren el modelo productivo, se derogue la reforma laboral que están lastrando las condiciones laborales, y el empresariado adquiera el compromiso de acabar con el abuso y el fraude en la contratación que en muchos casos se está dando, así como apostar por impulsar los salarios. Sin el compromiso de todas las partes no habrá recuperación ni crecimiento para Albacete”, ha afirmado.



Además, Jiménez ha explicado que “aunque la precariedad laboral está instalada todo el año, el verano es propicio a aumentar las jornadas extenuantes -sobre todo en el campo y la hostelería- con salarios que en jornada ordinaria ya serían bajos, y que además no cubre las horas extraordinarias que se producen”. Igualmente, ha remarcado que “esta situación afecta principalmente a mujeres y jóvenes”.



En materia de prevención, la responsable sindical ha manifestado que “el sindicato CCOO considera necesario intensificar la vigilancia y la denuncia en esta época, acercando todavía más la atención del sindicato a los trabajadores y trabajadoras. De ahí que ha puesto en marcha las campañas de información y denuncia directa en el campo con un recurso móvil, así como la campaña “Summer War. Si tú no descansas en verano, CCOO tampoco”, con el fin no solo de denunciar sino de sensibilizar para acabar con la precariedad”.



En cuánto a cifras, Jiménez ha expuesto que “el paro en Albacete se sitúa en el mes de julio en 33454 personas, con una bajada de 508 con respecto al mes anterior. No obstante, continúa la brecha de género y recuperación de empleo desigual entre hombres y mujeres. El paro femenino representa el 65% del total desempleo”, ha matizado.



Por sectores afectados, ha indicado que “sube el paro en agricultura y baja en el resto de sectores sobre todo en servicios. Con respecto a la agricultura, en este mes termina alguna campaña de recolección y de ahí la bajada. No obstante, por las características del trabajo en el campo en muchos casos se ha detectado un alto fraude en las contrataciones por lo que habrá que estar vigilante”.



En materia de contrataciones ha señalado que “la cifra de contratos realizados en julio 25.577 contratos (1370 más que en junio) nos muestra la inexistencia de concordancia con la bajada del número de personas en paro (508) ni con el aumento del numero de afiliaciones (1942 personas más que el mes anterior), lo que evidencia el hecho de que una misma persona puede estar sometida a varios contratos de corta duración en un mismo mes.



En este sentido, Jiménez ha aclarado que “aunque han aumentado los contratos indefinidos, tanto en la comparativa mensual como en la anual, todavía la temporalidad es muy alta. Por tanto, la inestabilidad sigue configurando un panorama de incertidumbre e inseguridad que impide la planificación de un proyecto vital digno”.



Las cifras en Albacete

Paro: el paro ha bajado con respecto al mes anterior en 508 personas. Por sexos: El número de mujeres en paro (21801) representa un 65% del paro total, el paro masculino (11653 hombres en desempleo). La brecha de género se mantiene.



Afiliación: el número de afiliaciones en Albacete asciende un 1,39% (1942 personas). Fundamentalmente en régimen general; una bajada del empleo autónomo en 90 personas.



Por sectores, el paro baja en todos menos Agricultura. Con unas cifras totales de paro por sectores: Agricultura 3015 personas, Industria 3597, Construcción 2332 y 21567 Servicios .



Contratación: Se han celebrado 25577 contratos en el mes de julio ( 1370 contratos más que en junio). De ellos, 23325 son temporales y 4252 indefinidos. El empleo presenta una alta temporalidad, un 85% de todos los contratos.



Beneficiarias de prestaciones: el número de personas beneficiarias de algún tipo de prestación en julio es de 15583 personas. Sigue siendo significativo y preocupante que el 53% de personas en paro no tienen ninguna prestación, y de las que sí la tienen, son en su mayoría de una prestación asistencial (67%), y solo el 33% prestación contributiva.