A punto de finalizar las obras de la escuela infantil “Lucas Blázquez”

Jueves, 2 agosto 2018

villarrobledo

Albacete | ELDIAdigital.es

Resaltó que, para el equipo de gobierno socialista, es muy importante poder realizar esta visita, cuando en unos diez días las obras quedarán finalizadas, con el fin de que pueda abrir sus puertas el próximo curso. La escuela está dotada con luces LED, medidas de seguridad para los niños, y ventanas climalit.

La inversión realizada en la recuperación de la Escuela Infantil Municipal “Lucas Blázquez” asciende a 120.000 euros, que, según Alberto González, “no hubiese sido necesario invertir porque ya estaba hecha, pero al entrar a gobernar Valentín Bueno se dedica a cerrar servicios, entre ellos esta escuela, que desmanteló para trasladar aquí la oficina de empleo”.

Recordó como en 2012, siendo entonces secretario de Organización del PSOE de Villarrobledo, ya anunció que Valentín Bueno iba a cerrar esta escuela de manera definitiva, “cuando ya lo habían aprobado en Junta de Gobierno, y mentido a toda la ciudad diciendo que se cerraba de manera transitoria porque no había para pagar luz y gasoil. Aquello se cumplió”.

Alberto González remarcó que desde el equipo de gobierno, con mucho esfuerzo, logran ahora recuperar esta instalación, abundando en que enfrente tienen la oposición del PP, que vota siempre no a las propuestas que son buenas para Villarrobledo, “aunque lo que no nos podíamos imaginar es que Mario de la Ossa, concejal de SPV, y Manuel Clemente, de Ganemos-IU, digan también no a muchas propuestas buenas para la ciudad, a veces incluso en contra de sus propias propuestas, ya que reclamaban que se abriese esta escuela, pero a la hora de votarlo en pleno, en lugar de levantar la manita lo que hacen es sacar la patita”.

En este punto recordó que en 2016 se aprobó un presupuesto municipal que ha sido prorrogado en los años sucesivos, pero que, dado que desde el equipo socialista tienen muy clara su hoja de ruta, siguen haciendo las cosas solos, a través de modificaciones de crédito, para mejorar la localidad.

El primer edil de Villarrobledo apuntó que, a falta de nueve meses para las elecciones municipales, desde su equipo de gobierno están convencidos de cumplir el 100% de su programa electoral, “pero eso es algo que hemos hecho solos”.

A juicio de González, este centro podría haberse puesto en funcionamiento hace dos años, si hubiesen contado entonces con el apoyo de los partidos de izquierdas SPV y Ganemos-IU, “pero tan de izquierdas son que a veces se pasan de vueltas y se pasan a la derecha, por eso se abrirá al final de legislatura, porque es una tarea que hemos hecho solos”.

Detalló que hasta el momento la Escuela Infantil Municipal “Lucas Blázquez” cuenta ya con ratio de alumnos, con un aula llena de alumnos entre 0-3 años, de las tres que dispone el centro, a la que se suma un aula de usos múltiples, abundando en que el resto de aulas se irá completando en el mes de septiembre.

Atendiendo a estos datos, Alberto González remarcó que se demuestra así la mentira del PP para justificar el cierre de este centro, al afirmar entonces que no había ratio, “y claro que había, pero asfixiaron a las familias con las subidas de cuotas al doble, mientras que nosotros la primera medida que tomamos al asumir el gobierno fue bajar el 20% de las cuotas.

En el próximo curso, la localidad pasará de contar con las 3 Escuelas Infantiles Municipales que había en la legislatura del PP, a cinco, ofreciendo la que hay situada en el Polígono horario de tarde, con el fin de facilitar la conciliación de las familias.