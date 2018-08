El cuñado del madridista Marcelo cambia Valdepeñas por Talavera de la Reina

Jueves, 2 agosto 2018

Fútbol Sala: Segunda División

DEPORTES

El Soliss Fútbol Sala Talavera sigue apostando por la experiencia en su prototipo de nuevas altas para su desembarco en la Segunda División y ha firmado como su tercer refuerzo a Caio Alves Santos, más conocido como Caio Alves, un futbolista conocedor tanto de esta categoría en la que debutarán los talaveranos como de la Primera División. Y es que el brasileño, que nació un 1 de enero 1988, lleva un tercio de su vida en tierras españolas, donde ha pasado por equipos como el PSG Móstoles, Leganés FS, Carnicer Torrejón, D-Link Zaragoza y Massey Ferguson FS Valdepeñas.

Precisamente con este último equipo, con el que conseguiría el ascenso el curso pasado a la máxima categoría y con el que derrotaría a los talaveranos en la final de la Copa de Castilla-La Mancha, militaría las dos últimas temporadas, en las que acumularía un total de 59 encuentros y firmaría un total de 11 dianas. El futbolista carioca no oculta su deseo que llegue ya el próximo 13 de agosto para vestirse de corto y arrancar su aventura con el Soliss FS Talavera: “Tengo muchas ganas de empezar. La verdad es que, desde el primer momento que el club entró en contacto conmigo para venir, me hizo mucha ilusión. Es un proyecto por el que me he decantado desde el principio”.

“Toda la gente que me ha hablado de este club y de lo que es el fútbol sala para Talavera han hecho que esté convencido desde el primer momento por este proyecto. Tengo muchas ganas de arrancar, de hacerlo bien y que, ojalá, sea una gran temporada para todos”, indica Caio Alves. El ala ya sabe lo que es visitar el Polideportivo ‘Primero de Mayo’ donde “ya jugué en esta pista cuando militaba en Carnicer Torrejón y me hace mucha ilusión volver a jugar en esta pista mítica dentro de la historia de este deporte”.