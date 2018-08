González defiende la apertura de la planta del hospital "cerrada por el PP"

Jueves, 2 agosto 2018

El primer edil ha señalado que si politizar es decir al presidente de la Junta que lo primero es Villarrobledo, “bienvenido sea, porque a mis compañeros del equipo de Gobierno y a mí nos ha votado la gente de aquí, y siempre hemos defendido que era una injusticia y no se podía jugar con la vida de las personas, como jugó el PP, tanto Cospedal como Valentín Bueno, máximo responsable”.

Ha recordado como en la pasada legislatura se cerró una planta del Hospital, se quitó el servicio de Neonatos, y dejando tan sólo un anestesista en plantilla y otro a teléfono, “y ya dije entonces y eso lo tiene grabado Valentín Bueno, que daba tiempo a morirse tres veces en Villarrobledo con el PP, con un anestesista a teléfono, que tenía que atender quirófanos, planta y urgencias”.

Alberto González abundaba en que desde el PSOE se paralizó la privatización del hospital, que era la hoja de ruta del gobierno de Cospedal, “porque esa paralización, ejecutada por el gobierno de Page pero a indicación de este equipo de gobierno, era lo mejor para esta ciudad y esta comarca, luchando por una mejora en el servicio de Urgencias, para evitar repetir la imagen de la pasada legislatura, con camas en este servicio”.

Ha ido más allá González, destacando que en la actual legislatura, con gobierno del PSOE, se ha acabado con el turismo sanitario, dejando de dar recursos a la sanidad privada para dárselos a la pública.

El alcalde resaltaba que, tras lograr aumentar en 40 personas las plantilla sanitaria del hospital, y una inversión cercana a 1’5 millones de euros en nueva tecnología para el centro, el objetivo ahora pasa por reducir más si cabe las listas de espera, y licitar una nueva resonancia magnética, “porque es injusto que tengamos que desplazarnos a Manzanares o Alcázar de San Juan para hacernos esta prueba”.

Ha recordado que desde el inicio de legislatura han mantenido que antes de la finalización de la misma la planta cerrada del Hospital de Villarrobledo estaría de nuevo operativa, anunciando que las previsiones son que se abra a finales del mes de septiembre, “pero que todo el mundo sepa que si no se abre antes del final de este mandato, seguiremos insistiendo en su apertura, gobierne quien gobierne en Castilla – La mancha, desde el ayuntamiento lo vamos a reivindicar, y si tengo que llevar una moción al pleno, para pedirlo, lo haremos, porque se tiene que abrir sí o sí. Si todo esto es politizar el hospital, bendita política”.

González afirmaba que le hubiese gustado que en su día Valentín Bueno, como alcalde de Villarrobledo, le hubiese dicho a la presidenta de la Junta en ese momento, no a la privatización del hospital, “pero a lo que se dedicó fue a hacer un pacto de cambalache con CIVI, y por un sueldo en Diputación se colocó a un asesor, que fue Rojas, y a él mismo, para no hacer nada”.

Destacaba que el actual equipo de gobierno socialista ha tenido que ir poniendo en marcha servicios que no había, como la gratuidad de los libros de texto para las familias, y reflotar otros, cerrados por el anterior equipo de gobierno del PP.

Por ello estimaba importante hacer un ejercicio de memoria en el tiempo que resta hasta las elecciones municipales, “para que no se olvide, y no vuelva la derecha, y más esta derecha rancia, que reclama que gobierne la lista más votada, algo que no se aplican para ellos, porque entonces la presidenta del PP tendría que ser la que fue vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y es Pablo casado, porque el PP de Villarrobledo votaron, como dicen ellos, al muchacho, a Pablo Casado. Por lo tanto, hay que predicar con el ejemplo”.