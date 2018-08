Behemoth presentarán nuevo disco en Barcelona y Madrid en enero de 2019

Viernes, 3 agosto 2018

#DontStopTheMUSIC

MÚSICA | Judith Mateo

Concretamente, las citas serán en Barcelona el próximo 18 de enero en la sala Razzmatazz y el 19 de enero en la sala La Riviera de Madrid. At The Gates y Wolves in the Throne Room serán los encargados de abrir ambos recitales.

Behemoth presentarán en directo su nuevo álbum, I Loved You At Your Darkest, que se publicará el próximo 0 de octubre. El título es cuanto menos sorprendente para una banda de black metal, pero como explica la propia banda, "es un verso de la Biblia".

"¡Hemos escuchado vuestras súplicas, Europa! Estamos muy contentos de confirmar la continuación de nuestro Ecclesia Diabolica World Tour en Europa y Escandinavia. Llevaremos nuestra Satánica Trinidad completada con Al The Gates y Wolves In The Throne Room para realizar un masivo sacrilegio que nos consumirá', dice Adam Nergal Darski, frontman de Behemoth anunciando las fechas de su próximo tour.

Las entradas se pueden adquirir desde este viernes 3 de agosto a las 11 horas en la preventa exclusiva del artista, o desde el lunes 6 de agosto a las 11 horas en livenation.es, ticketmaster.es y red Ticketmaster (FNAC, Carrefour y Halcón Viajes). Costarán desde 28 euros.