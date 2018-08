El PP exige explicaciones en las Cortes sobre los ‘obreros figurantes’ que van con Page

Viernes, 3 agosto 2018

política

Guadalajara | El Dia

Las obras de ampliación del Hospital Universitario de Guadalajara preocupan seriamente al Partido Popular, que considera que el Gobierno regional no se está ‘tomando en serio’ un proyecto que es de vital importancia, teniendo en cuenta que es el único centro hospitalario de toda la provincia y, además, la situación de ‘precariedad’ que presentan las viejas instalaciones.

Por eso, para los populares es aún más preocupante la actitud del presidente de Castilla-La Macha, empeñado en hacer creer que las obras del Hospital avanzan, “cuando la realidad que todos podemos ver es que llevan tres años paralizadas y si siguen así tardarán más de veinte años en acabarse. Sin embargo, cada vez que viene Page a verlas, se rodea de un equipo de ‘obreros figurantes’ que desaparecen una vez acabada la visita”, según ha denunciado el diputado por Guadalajara y portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, Lorenzo Robisco, quien desde hace ya tiempo viene haciendo un seguimiento de los trabajos en el Hospital, y sabe de lo que habla.

Por eso, sospecha que se puede estar produciendo un ‘fraude’ en torno a este proyecto y, con el fin de conseguir la máxima transparencia, desde el PP pedirán toda información y todas las explicaciones en las Cortes de Castilla-La Mancha, donde el propio Robisco presentará una batería de preguntas e iniciativas parlamentarias dirigidas a obtener todos los datos que aclaren la verdadera situación de la ampliación del Hospital de Guadalajara, y del contrato de obras.

“Page no ha dado aún ni una sola explicación sobre lo que tiene toda la pinta de ser un auténtico fraude, pero vamos a exigirle en las Cortes que de todos los detalles, aunque este mes está de vacaciones y tendremos que seguir esperando. Si no da toda la información, acudiremos a los tribunales, porque Guadalajara no puede permitir más esta burla, este ninguneo y este desprecio”, señala Robisco.

EL PP QUIERE ‘TODOS LOS PAPELES’

De momento, el diputado por Guadalajara pedirá documentación y presentará ante el parlamento regional más de una veintena de preguntas sobre el número de trabajadores de la UTE adjudicataria de las obras estuvieron a jornada completa el día de la última visita de Page –el 18 de julio-; cuántas obras estaba ejecutando la empresa ese mismo día en Guadalajara; en qué emplazamientos; cuántos trabajadores acudieron ‘ex profeso’ la mañana del 18 de julio a las obras de ampliación del Hospital de Guadalajara, cuándo se fueron y qué funciones realizaron.

Además, Robisco va a pedir la documentación de la Seguridad Social de todos los trabajadores que han realizado tareas en las obras de ampliación del Hospital de Guadalajara desde el pasado mes de abril hasta agosto de 2018; así como copia de los contratos de todos ellos, y específicamente de todos los que trabajaron en esa obra el día 18 de julio de 2018, durante la visita de Page, y también durante la jornada anterior.

El PP también requiere copia de las certificaciones de obra correspondientes a los meses de enero a agosto de 2018; y pide información detallada –especificando además categorías laborales- sobre las cantidades abonadas por el Sescam relativas a los costes laborales y salarios pagados con motivo de las obras de ampliación del Hospital de Guadalajara correspondientes al periodo de enero a agosto de 2018, así como los contratos existentes en cada categoría laboral, suscritos por la UTE adjudicataria de las obras de ampliación del Hospital de Guadalajara a lo largo de este año.

Robisco insiste en que “los responsables de la sanidad pública tendrán que responder a todas las irregularidades que están ocultando”, y se muestra convencido de que “todo se demostrará y descubrirá cuando Page deje el poder, aunque mientras ni él ni Podemos dan explicación alguna sobre tanto despilfarro de dinero público”.