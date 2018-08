De Luz: "Román ha pagado indebidamente 50.000 euros a la anterior contrata de parques y jardines"

Viernes, 3 agosto 2018

política

Guadalajara | El Dia

Una circunstancia que ha dado a conocer la portavoz del Grupo Socialista, Lucía de Luz, quien ha enmarcado este pago indebido en “la nefasta gestión del alcalde y el descontrol sobre los contratos municipales, mientras Román se dedica a hablar con mentiras de la gestión de otros gobiernos y administraciones, en vez de dirigir con rigor el Ayuntamiento”.

El motivo de ese pago indebido, tal como ha explicado De Luz, es que durante los casi dos años que el equipo de Román tardó en adjudicar el nuevo contrato de parques y jardines, la anterior contratista siguió prestando el servicio de forma interina y el Gobierno municipal siguió pagándole una cantidad por amortización de maquinaria. Sin embargo, ese concepto debía dejar de abonarse cuando expiró el contrato. En ningún caso se debería haber seguido pagando durante los veinte meses que la misma empresa siguió prestando el servicio hasta que se hizo cargo del mismo la nueva adjudicataria.

De Luz ha señalado que esto es una nueva muestra de “la gestión nefasta y casi catastrófica de Román”, quien ya tuvo que anular la primera licitación del contrato tras denunciarse irregularidades y, posteriormente, volvió a sacarlo a licitación en abril de 2016, pero no lo formalizó hasta marzo de 2018. “Estamos hablando de casi dos años, ¿en serio se necesitan dos años para adjudicar un contrato? ¿Dónde está Antonio Román? Porque esto no es ni medio lógico”, ha afirmado.

La portavoz municipal socialista ha añadido que, además, la anterior adjudicataria del servicio todavía no ha entregado al Ayuntamiento parte de la maquinaria y el material que debía devolver una vez que finalizara su prestación del servicio y ha pedido al alcalde “las explicaciones que no ha dado: ¿por qué tardó dos años en adjudicar ese contrato?, ¿por qué Román tardó otros cuatro meses entre la firma del contrato, que se produjo en marzo de este año, y la presentación del nuevo servicio, que tuvo lugar en julio?, ¿por qué el alcalde es tan laxo para algunas cosas y tan exigente para otras?”.

“Pagos indebidos, comerciantes que no pagan y Román hablando de otros”.

Lucía de Luz ha añadido que “la ciudadanía de Guadalajara está cansada de tener un alcalde que se dedica a inventar bulos sobre la gestión de otros gobiernos y administraciones, mientras dice no enterarse de que su Gobierno está pagando indebidamente 50.000 euros a una empresa o de que 27 comerciantes del mercadillo de Guadalajara no han pagado las tasas municipales” durante los once años que Román al frente del Ayuntamiento. “¿De verdad nadie se había dado cuenta de una cosa ni de la otra? ¿Dónde está el alcalde, hacia dónde está mirando Román?”, ha preguntado.

Dudas sobre el servicio de parques y jardines.

En relación a la actual etapa del contrato de mantenimiento de parques y jardines, De Luz ha puesto ejemplos concretos de datos y actuaciones que generan dudas. Así, ha indicado que la mota del Henares, en la ladera orientada hacia las viviendas de Los Manantiales y La Chopera, no se desbrozaba desde hacía catorce meses y se ha empezado a hacer tras las denuncias del Grupo Socialista y los vecinos de la zona en redes sociales. Sin embargo, transcurrida una semana desde que empezó este trabajo, todavía no se ha concluido el desbroce en el barrio de Los Manantiales y en La Chopera aún está a la mitad.

La portavoz del Grupo Socialista ha recordado que “ya advertimos cuando se publicó la primera licitación del servicio que los 50 operarios que se pedían en los pliegos eran insuficientes” y “ahora nos han dado la razón, puesto que el nuevo contrato se presentó garantizando más de 60 trabajadores, pero viendo lo que se está tardando en realizar este desbroce, nos preguntamos si hay plantilla suficiente para prestar el servicio de forma adecuada”.



De Luz ha avanzado que “estaremos vigilantes para comprobar que la adjudicataria dedica el número de trabajadores y la maquinaria necesaria a prestar el servicio, para que no ocurra como con el contrato de limpieza, que incumple sistemáticamente con la permisividad de Antonio Román”.