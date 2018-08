DE LA PICARESCA AL ABUSO (Por Fermín Gassol)

Viernes, 3 agosto 2018

Fermín Gassol Peco

El mundo estudiantil siempre estuvo salpicado de casos donde la picaresca fue como una manera inteligente y simpática de sobrevivir ante la falta de recursos económicos. Ejemplos conocemos todos sobradamente y muchos de nosotros hemos sido testigos cuando no protagonistas de algún lance de este tipo. Desde “descuidar” algún chorizo en la pensión hasta ingeniárnoslas para no pagar en algún bar. La verdad es que hasta ahora la picaresca tenía un carácter netamente machista. No porque estudiaran un mayor número de chicos que de chicas, que desde hace ya bastantes años los centenos están a dios gracias igualados o superados. Pero es que para hacer ciertas cosas había que tener una desvergüenza hasta ahora más propia del sexo masculino.

Hace cincuenta años el hecho de que en una familia un hijo pudiera estudiar en la universidad era un emotivo e ilusionante logro para los padres. La mayoría veía como su vástago se largaba a los “Madriles” o a Granada, Sevilla o a Santiago si tenían más posibles y así realizaban un auténtico acto de fe económico en el estudiante pródigo. Marchaba a un mundo desconocido y lejano para la familia. Como en todos los casos unos aprovechaban el tiempo y otros se dedicaban a tocar las palmas en los tablaos flamencos.

Como anécdota les contaré la de un estudiante con bastante cara dura que le pedía dinero a su padre para comprarse unas asíntotas. El padre, agricultor, pensaba que se trataban de “herramientas” necesarias para el estudio. Y es que la libertad de acción hacía que las personas demostraran la responsabilidad que llevaban dentro. Cuantos estudiantes brillantes en el bachillerato en cuanto se han visto solos y libres de casas y caseros se han convertido en pésimos universitarios, que al revés también conocemos casos.

Pero el que he leído hace poco responde a palabras mayores y más que picaresca estudiantil se trata de delincuencia familiar sin control. Una estudiante de farmacia libre de la vigilancia de padre y madre decidió darse la gran vida a costa de ellos. Los padres gente humilde tragaban con todas las historia que la hija les iba contando.

Primero que la carrera era muy cara, después se inventó un novio que la maltrataba y le pedía mucho dinero; la cosa ya empezaba a ser preocupante para los progenitores y también a tener su traca; los padres alarmados la animaron a poner una denuncia cosa que la alegre estudiante andaluza realizó sin pestañear. Cuando la carrera estaba virtualmente a punto de terminarla le pareció un pretexto peligroso ante la propuesta del padre de comprarle una farmacia vendiendo unas tierras. La boticaria virtual se inventó entonces la preparación de una oposición también muy cara que tampoco existía. Como pueden observar la cosa iba de caras y duras. Gracias a las investigaciones de la policía y a sus inconsistentes coartadas de maltrato se ha descubierto el pastel y la maltratadora veraz, falsamente maltratada va a tener que responder ante la justicia de su alegre modo de entender la vida. Y es que de distraer unos chorizos a la dueña de la pensión a presentar una denuncia falsa y putear a tus santos padres hay de por medio…un abisal mundo demasiado artificial.