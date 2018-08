La Federación Regional de Fútbol reconoce a los mejores clubes y jugadores de la pasada campaña en su fiesta anual

Sábado, 4 agosto 2018

Con un aroma a júbilo flotando en el ambiente, el que trasudaban los galardonados presentes en el salón, ha dado comienzo el acto, presentado este año por el periodista Luis Castro, quien ha manifestado ser un honor hacer esta labor entre otras cosas por su pasado como futbolista. Luis habló del amor que le profesa al fútbol de Castilla La Mancha. Ese fue el vocablo que le inspiró para realizar esta presentación, un amor que es correspondido porque el fútbol siempre da más: valores, amigos, enseñanza a saber ganar y a saber perder, etc.. Y en ese contexto de lo que te enseña el fútbol introdujo a personas hoy galardonadas como Caparrós, Enrique Hernando o el fallecido Eusebio Muñoz. Una especial introducción al Día Institucional.

El protocolario momento de los discursos vino a continuación, con las intervenciones del presidente de la Federación, D. Antonio Escribano, el director general de deportes, Juan Ramón Amores y el teniente alcalde de Cuenca, José María Martínez. Finalmente, en este espacio de discursos, el presidente de la Federación aplaudió las intervenciones de sus antecesores y aclaró que hoy es el resumen del trabajo de toda una temporada y felicitó a todos los galardonados, sabiendo lo difícil que es conseguir el éxito. Escribano tuvo un recuerdo para Eusebio Muñoz, una parte muy importante de la historia de la Federación y uno de los artífices de su progreso y añadió que hay que mirar el pasado para reconocer lo positivo del presente. El presidente apostó por un trabajo continuado de todas las modalidades en la próxima temporada y aquí rememoró el primer partido oficial de fútbol femenino, que lo vivió precisamente con Eusebio Muñoz, desconociendo en ese momento el crecimiento que esta modalidad iba a experimentar. Agradeció a Radio Televisión Castilla La Mancha su apuesta por el fútbol de nuestra Región y terminó deseando que el próximo año ya esté construida la residencia para deportistas que la Federación de Fútbol está impulsando.

Y tras los discursos llegó el momento esperado de la jornada: la entrega de trofeos. Uno a uno fueron desfilando los galardonados a recoger su anhelado premio de manos del presidente de la Federación. Todas las categorías estuvieron presentes en esta entrega, desde la prebenjamín hasta la aficionado, y todas las disciplinas: fútbol-11, fútbol-sala, fútbol-8 y fútbol-playa. Ciento siete titulares han merecido este año el reconocimiento de la Federación de Fútbol de Castilla La Mancha, contando los campeones de los distintos campeonatos, los vencedores del juego limpio, los máximos goleadores, y las menciones especiales a los ascensos de categoría, tanto de clubes como de árbitros, a los seleccionadores territoriales: Enrique Hernando, como campeón de España infantil de fútbol sala y Antonio Cazalilla en su condición de subcampeón de España de selecciones absolutas y otros como a Lázaro Esquivias, que se jubila de su colaboración con las selecciones territoriales tras una longeva actividad desde el año 1996, o Cristian Fernández, autor del mejor gol de 2ª “B” o Sergio del Olmo, por su acción humanitaria en un partido de fútbol, así como el Moprisala Toledo como campeón de España cadete.

La juventud ha hecho también acto de presencia y ha sido digna de mención en este acto, con numerosos niños acaparando el protagonismo y dando un ambiente juvenil a la ceremonia. La alegría ha reinado en este día, solamente suspendida para rendir un merecido homenaje al que fue secretario general de la Federación de Fútbol de Castilla La Mancha, Eusebio Muñoz, quien nos dejó recién comenzado el año 2018 y a quien se le tributó una clamorosa ovación.

Destacó también la entrega de los trofeos más emblemáticos del Día Institucional, el Quijote y el Sancho Panza, este año recaídos en el F.S. Ciudad del Vino de Valdepeñas y Joaquín Caparrós, respectivamente. El primero fue recogido por Joan Linares, en representación del club, quien dijo ser un honor recoger este premio, que les engloba con anteriores premiados como el Albacete Balompié o Iniesta, lo que es digno de orgullo, y señaló que este galardón representa un plus de motivación para la próxima temporada en primera división, terminando su intervención, aludiendo al propio premio, con el siguiente texto: “en un lugar de la mancha de cuyo nombre sí quiero acordarme, Valdepeñas”. Caparrós, por su parte, manifestó que este premio es especial por quien se lo otorga y ahí recordó su pasado con el fútbol castellano manchego, habiendo sido entrenador en muchos equipos, seleccionador territorial, profesor de la Escuela de Entrenadores, etc., etc., de ahí el valor que le da a este galardón. También tuvo su recuerdo para Eusebio Muñoz, el “Chiki”, con quien ha compartido muchos momentos. Finalizó su intervención con la importancia del fútbol modesto, porque sin él no existiría el profesional.

Y tras la entrega de premios y la tradicional foto de familia se dio por finalizado este XXII Día Institucional del Fútbol de Castilla La Mancha, cuyos asistentes disfrutaron de un vino español en los exteriores de las instalaciones federativas.