Los Ciudadanos Ejemplares reciben como "el mejor regalo" su nombramiento por unanimidad

Sábado, 4 agosto 2018

"con alegría"

| ELDIAdigital.es

El Diario Lanza, que este año cumple su 75 aniversario y Aurelio Borja, una figura destacada del asociacionismo vecinal y del deporte de la ciudad, recibirán este reconocimiento de manera oficial en un acto que se celebrará el próximo 14 de agosto, coincidiendo con el comienzo de Feria y Fiestas 2018, en honor al a Virgen del Prado.

La directora del Diario Lanza, Laura Espinar, ha destacado a Europa Press como al "extraordinario" que un medio cumpla 75 años, por lo que este nombramiento es el "mejor regalo" que pueden recibir ya que se trata de un reconocimiento público. Ha resaltado que haya sido la Universidad de Castilla-La Mancha la que los ha propuesto así como la unanimidad que ha habido en el Ayuntamiento a la hora de conceder el nombramiento, por lo que para la directora de este medio lo que sienten es "satisfacción total".

Tampoco se ha querido olvidar de la cantidad de instituciones, asociaciones, y ciudadanos a título particular que han refrendado la propuesta hecha desde la Universidad regional. Una propuesta que fue recibida en principio "con sorpresa" por el equipo humano que forma parte de este medio de información, y "más aún" cuando vieron los reconocimientos que iban teniendo. Hay que tener en cuenta, ha explicado su directora, que como medio de comunicación público no están habituados a este tipo de reconocimientos ya que su labor como servicio público no está en esa línea.

El reconocimiento les va a servir para estar "más pendientes de la ciudad y de sus inquietudes", y responder con "más fuerza y mejor" de lo han hecho hasta ahora, ya que el respaldo de tan diversa índole les han hecho ser conscientes de la fuerza e implicación que tiene la cabecera en esta ciudad.

Por su parte, Aurelio Borja no tiene más que palabras de agradecimiento por todos aquellos que han apoyado la propuesta de este nombramiento que ha recibido "con gran alegría". "Estoy recogiendo los frutos de mi trabajo", ha añadido, destacando que ha dedicado toda una vida al asociacionismo vecinal, al fútbol local y a la creación de la escuela de tauromaquia, todo ello "sin ánimo de lucro" ya que siempre ha trabajado en la hostelería.

Propuesto por la Asociación vecinal 'Carlos Eraña' del ciudadrealeño barrio de Los Ángeles, Borja ha sido socio de esta desde el año 1978 y desde la que llegó a ser el presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos, desde la que siempre ha intentado "apoyar en todos los aspectos" a estas entidades vecinales, ha explicado.

Borja también ha hecho un recorrido por su labor en el deporte, especialmente en su barrio, del que ha sido responsable durante 20 años del equipo de fútbol del Los Ángeles, "un equipo referente a nivel provincial que llegó a ser campeón de copa de Castilla-La Mancha y fue al Campeonato de España".

Como deseo después recibir este reconocimiento está el poder "servir a mi ciudad en lo que me necesite mientras mi salud me lo permita" y es que Borja ha sufrido una operación de rodilla tras una lesión relacionada con la práctica deportiva.