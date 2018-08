Los Grupos de Acción Local de la región reciben 4,1 millones de euros de ayudas Leader

Lunes, 6 agosto 2018

El presidente de la Red Castellano Manchega de Desarrollo Rural, José Juan Fernández, ha valorado positivamente el pago de 4,1 millones de euros que la Consejería de Agricultura efectuó el viernes a los Grupos de Acción Local de la región.



Este dinero, procedente de ayudas Leader del Programa de Desarrollo Rural, va dirigido a financiar 143 proyectos empresariales que los Grupos de Acción Local ya han desarrollado en sus territorios y que ya habían sido abonados previamente a los promotores de dichos proyectos.



En total, ya se han pagado cerca de 20 millones de euros en ayudas para ejecutar 463 iniciativas, entre las que destacan proyectos innovadores relacionados con las Nuevas Tecnologías, además de otros relacionados con el turismo, con la industria alimentaria y con la prestación de servicios básicos a la población, entre otros.



José Juan Fernández indicaba que “el mundo rural siempre ha tenido dificultades y los Grupos están ahí para ayudar, para buscar iniciativas innovadoras que no se dan en otros sitios y que, si no fuera por los fondos Leader financiados por la Unión Europea, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el Estado, no se podrían llevar a cabo”.



Fernández resaltaba que “los Grupos de Desarrollo Rural no sólo conceden ayudas directas a emprendedores y promotores sino que también llevan a cabo una labor de dinamización en los territorios en los que se asientan, para poder generar oportunidades, riqueza y empleo en nuestros pueblos, pero también son un elemento fundamental en la estrategia de fijar población y evitar el despoblamiento puesto que haciendo partícipe a la sociedad civil, conseguimos que las personas se impliquen en el futuro de su territorio y en trabajar por su comarca y que no piensen en marcharse de sus pueblos”.



Por lo tanto, en el medio rural “los Grupos son imprescindibles y también es imprescindible que sigan contando con fondos para sacar adelante proyectos y para garantizar su funcionamiento”, aseguraba el presidente de RECAMDER.



En este sentido, José Juan Fernández, recalcaba que los 134 millones que el Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2014-2020 destina a la metodología Leader, “no es tanto dinero como puede parecer a primera vista, porque hay que tener en cuenta que ese dinero se reparte entre 29 Grupos que representan al 96% de los municipios y a 1,2 millones de habitantes, y además se tiene que distribuir entre un total de ocho anualidades”.



José Juan Fernández reiteraba la necesidad de “dar más fuerza, autonomía y recursos a los Grupos de Acción Local para que puedan impulsar más aún la labor que llevan a cabo en favor del mundo rural y de los hombres y mujeres que viven y trabajan en él”.