Sánchez no se opondrá a una reforma del sistema de financiación si las CCAA se ponen de acuerdo

Lunes, 6 agosto 2018

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha declarado este lunes que si las comunidades autónomas pueden llegar a un acuerdo de "renovación total" del sistema de financiación autonómica antes de las elecciones de mayo de 2019 "este Gobierno no va a decir que no". No obstante, también ha insistido en que "hay que ser realistas", en alusión a las elecciones autonómicas y municipales que se celebrarán en mayo.