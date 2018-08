El PP de Toledo critica que no se conozca el programa de las ferias de agosto a una semana de su inicio

Lunes, 6 agosto 2018

POLÍTICA MUNICIPAL

Toledo | ELDIAdigital.es

La concejal del Grupo Municipal Popular Valle Arcos ha lamentado que la alcaldesa, Milagros Tolón, con "su falta de trabajo e interés", haya dejado en "evidencia" que "desprecia" las ferias de agosto y ha señalado que "nadie puede entender" que a una semana de su inicio no estén repartidos los programas y tampoco se haya celebrado la Comisión de Cultura, los grupos de la corporación pueden realizar aportaciones para mejorarlo.



Arcos ha explicado que hasta este martes no se va a celebrar la Comisión de Cultura, seis días ante del inicio de las Fiestas, "lo que demuestra que la alcaldesa como siempre, llega mal y tarde", ha informado el PP en nota de prensa.



"Lo que ocurre en Toledo no pasa en ningún municipio de España, que a una semana del inicio de sus fiestas patronales los vecinos no sepan qué fiestas ha preparado su Ayuntamiento y qué actividades son lo suficientemente atrayentes para participar en ellas y no salir huyendo a la playa u otros lugares en un largo puente en período estival", ha argumentado.



Por otra parte, la edil popular, también ha preguntado si se han realizado las mejoras demandadas en el recinto ferial de la Peraleda tanto por los feriantes como por los toledanos, para que no vuelva a ocurrir lo que pasó en las fiestas del Corpus, "que la feria de la Peraleda fue un fracaso criticado tanto por los usuarios como por los feriantes".



Para Arcos, la "excusa" de que se va a crear un nuevo recinto ferial en Safont "ya no cuela", pues es la misma que utilizan desde hace dos legislaturas, "que fue cuando Page lo anunció y seguimos cada año peor, sin nuevo recinto ferial y con la Peraleda cada vez más abandonada".



Por último, ha pedido a la alcaldesa que convoque al Pacto por el Tajo para informarles del nuevo proyecto del recinto ferial de Safont, tal y como se comprometió a hacer en la última reunión y aclare si han retirado todo el hormigón que había incluido en el proyecto como se acordó, "pues perjudicaba al río".