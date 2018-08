Arantza Toledo: “Ganar el Sella es un sueño para mí”

Lunes, 6 agosto 2018

Arantza Toledo Espinilla, piragüista natural de Cuenca, lograba el pasado fin de semana un hito histórico al ganar, con solo 18 años, la 82ª edición del Descenso Internacional del Sella en Ribadesella (Asturias), en categoría femenina absoluta, K1. Ahora, ya en su ciudad, mientras saborea el triunfo, sigue entrenando en busca de nuevos retos. El próximo, clasificarse para el Campeonato del Mundo de Portugal que tendrá lugar a principios de septiembre.

www.eldiadigital.es ha querido hablar con ella y conocer cómo fue la carrera.

P. ¿Qué se siente Arantza? ¿Lo has asimilado ya?

-Sí, ya lo he asimilado. La verdad es que estoy muy emocionada todavía, porque para cualquier piragüista, ganar el Sella es un sueño.

P. ¿Tú te lo esperabas?, habías competido ya varios años y habías ganado en otras categorías inferiores…

-Claro, yo cuando vi las listas antes de la carrera, sabía que tenía posibilidades, pero no me lo esperaba, porque salía de Sub-23, entonces salía más atrás, había chicas sénior que salían antes que yo. Igual ellas estaban por el puesto 300 y yo más atrás, con lo que tenía que remontar muchos puestos para ganar la categoría Absoluta. Al final creo que había 380 y quedé la 150 en la general y gané al final la Absoluta.

P. ¿Cómo fue la carrera?

-Tuve una salida muy buena. Salí rápida y no me lo esperaba. Iba remando fuerte y, a medida que bajaba, el público me gritaba que iba primera, allí la gente lo vive muchísimo y te animan un montón, se me puso la piel de gallina y todo… y cuando llegué, vi que en una pantalla grande de televisión que me estaban enfocando a mí y, entonces dije, he ganado seguro, pero realmente, a lo largo de la prueba no sabía si iba primera, segunda… no lo sabía.

P. Tú objetivo saliendo desde atrás era bajar lo más rápido posible pensando que tenías que remontar puestos. Cuando llegas abajo y ves que has ganado, ¿Qué sientes?

-Sentí mucha emoción. Allí es todo a lo grande, se vive el piragüismo muchísimo, quizá sea el sitio en España donde se viva con más emoción y fue genial. Ganar el Sella es un sueño para mí.

P. Y luego el podio, el himno nacional… ¿Cómo lo visite?

-Allí sólo lo ponen en el podio general, en categoría Absoluta, entonces al ser de Cuenca, me pusieron el himno de España y fue muy emocionante, muy chulo, algo inolvidable.

‘UNA EXPERIENCIA INOLVIDABLE’

P. Dices que esta experiencia es inolvidable, ¿por qué?

-Bueno, el Sella es la fiesta del piragüismo, desciendes un río con 1.000 piraguas rodeándote, es diferente, hay que tener mucha habilidad y conocerse muy bien el río y yo ese no me lo conozco, pero bueno bajé sin problemas, sin percances, al principio sí que es verdad que me metí en alguna zona donde se formaban tapones y demás, pero pude salir adelante sin problemas.

P. ¿Llegas a tener miedo con tanta gente de golpearte o caerte al agua?

-Si. al principio, no tienes problema, porque te puedes volver a montar y tienes muchos kilómetros para remontar, pero una vez que avanzas y ves que vas bastante adelante, si que tienes miedo de que te choquen y te caigas y puedas perder la prueba, pero afortunadamente todo salió bien y pude ganar.

P. Y además los compañeros del CP Cuenca con Carácter también hicieron unos grandes resultados, incluida tu hermana Celia, campeona también en Cadete K1…

-Sí fue un fin de semana redondo de todo el equipo. Y en casa, normal, están muy orgullosos de nosotras, la verdad es que tanto yo como mi hermana acabamos muy contentas.

PRÓXIMO OBJETIVO, EL MUNDIAL DE PORTUGAL

P. Bueno y, a partir de ahora, ¿qué?

Pues ahora me queda este mes de competición antes de acabar la temporada. De momento, esta semana tengo mi gran objetivo que es el Selectivo Nacional para poder ir al Mundial, es este fin de semana en Aranjuez y tengo que quedar primera o segunda para poder ir en septiembre a Portugal con la selección española.

P. ¿Probarás en K1 y en K2?

- Sí, el Selectivo lo voy a hacer en las dos pruebas, lo que pasa es que tengo más opciones en K1 al ser sub23 porque el K2 es absoluto y hay barcos muy potentes. En K2 voy con mi compañera María López, las dos somos de primer año, y es más difícil. En K1 como soy sub-23 tengo más posibilidades.

P. ¿Te ves en Portugal?

-Espero, estoy bien y ahora espero que las cosas salgan bien en Aranjuez para poder estar allí. Si consigo este reto mi temporada sería redonda, porque hasta hoy he ido consiguiendo todo lo que nos hemos ido fijando. Estoy muy contenta y con muchas ganas, de forma estoy mejor que nunca, asi que a ver si hay suerte, no pasa nada y todo el trabajo queda reflejado esta semana.

P. Suerte…

-Gracias, voy a intentarlo.