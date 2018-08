El FS Talavera consigue renovar una campaña más a su pichichi

Martes, 7 agosto 2018

Si hay un jugador diferente en este Soliss Fútbol Sala Talavera ese es Jesús Jiménez Mayoral. El que encuentra la línea de pase a un compañero donde no la hay, el que te desnivela un partido cuando peor lo está pasando tu equipo, quien asume la responsabilidad para jugarse un diez metros que puede resultar decisivo para el resultado final… Y es verdad que muchas veces parece que no está, que no ha entrado en el partido, pero es lo que tienen los jugadores de talento, que cuando entran en el encuentro lo hacen para dejar huella y vaya si lo consiguen

A sus 24 años de edad fue uno de los líderes en el conjunto cerámico durante la temporada pasada, esa en la que los de Talavera de la Reina consiguieron su ansiado ascenso de categoría tras tres quedarse a las puertas de ello durante las tres campañas anteriores y donde además firmaron un subcampeonato del Trofeo ‘Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha’.

El talaverano lideraría el apartado goleador del equipo de la Ciudad de la Cerámica con 34 dianas (32 en la competición liguera, 1 en el Playoff de Ascenso y 1 en Copa del Rey). Sus goles en Liga el permitirían ser el segundo máximo artillero del Grupo IV de Segunda División ‘B’, siendo tan sólo superado por el gallego Fernando Álvarez ‘Nando’, que firmó 41. Jesús Jiménez debutó muy joven en esto del fútbol sala. David Marín lo reclutó para el extinto Talavera FS con apenas 16 años cuando el equipo militaba en la Segunda División. Luego tuvo la oportunidad de estrenarse en la máxima categoría con el ascenso talaverano (donde le llegaría además la oportunidad de ser Internacional Sub’21), recalar posteriormente en el Playas de Castellón, enrolarse en el proyecto del por entonces FS Talavera (anotó 60 tantos en Tercera División) y saltó a todo un Movistar Inter (14-15) con el que llegó a debutar con su primer equipo en la UEFA Futsal Cup.

Posteriormente retornaría a casa para ser uno de los jugadores importantes en el esquema del Soliss FS Talavera y ahora vuelve a una Liga Nacional de Fútbol Sala en la que tiene nivel de sobra para estar y ser uno de los hombres determinantes de la categoría. La imaginación, la finta, ver el hueco que no ve nadie, esa velocidad de ejecución que le hace llegar una centésima antes que el resto y también el gol son algunas de las virtudes de este jugador que cuando está a pleno de sus facultades puede resultar imparable para el conjunto rival.

Con la renovación de Jesús Jiménez ya son nueve los miembros del plantel del Soliss Fútbol Sala Talavera que estarán a las órdenes de Raúl Aceña. Por un lado se encuentran los renovados Panucci, Justo Cáceres, Anass, Josete, Rafa Luque y el jugador anteriormente citado. Por el otro los fichajes Sergio (Naturpellet Segovia), Chino (FS Manzanares) y Caio Alves (FS Valdepeñas).