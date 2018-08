CCOO volverá en septiembre a reclamar el acuerdo sobre salarios de los empleados públicos

Martes, 7 agosto 2018

El secretario regional de CCOO, Paco de la Rosa, ha afirmado que a partir de septiembre, teniendo en cuenta que el mes de agosto es inhábil, volverán a reclamar al Gobierno regional la aplicación "al 100 por 100" del acuerdo sobre salarios y condiciones laborales de los empleados públicos suscrito entre el Gobierno central y los sindicatos el pasado mes de marzo, pues considera que en Castilla-La Mancha no hay "ninguna diferencia" que justifique que dichos acuerdos no se apliquen en "su totalidad".

"Algo me ha llegado por parte del Gobierno autonómico de que existen diferencias que podrían invitar a que no se hiciera un cumplimiento al 100 por 100 de lo acordado, pero ninguna de esas diferencias que puedan existir en la región justificaría que no se aplicarán en la totalidad dichos acuerdos", ha advertido.

De este modo ha reaccionado De la Rosa preguntado, durante la rueda de prensa que este martes ha ofrecido en Toledo, sobre esta cuestión. Así, y tras precisar que desde el punto de vista administrativo el mes de agosto es "inhábil" y es "difícil" avanzar, ha recordado que "en su día" quisieron emplazar al Gobierno regional para que antes de que llegara el mes de agosto se pudieran cerrar el conjunto de mesas para abordar y aplicar el acuerdo estatal.

"En la última reunión que mantuvimos con el consejero así se lo hicimos llegar, porque queríamos que la aplicación --de dichos acuerdos-- no fuera parcial sino total. La primera reunión se tendrá que celebrar, seguramente, en septiembre y lo que vamos a pedir es que no se demore mucho más la aplicación de todos y cada uno de los acuerdos que en el ámbito estatal se suscribieron y aparecen en los Presupuestos Generales del Estado".

"Entendiendo que no hay ninguna circunstancia que justifique que Castilla-La Mancha no pueda cumplir al 100 por cien con el conjunto de acuerdos suscritos", ha insistido el líder regional de CCOO.

"¿Cuándo va a ser el primer mes efectivo en que eso va a ser posible? Me gustaría pensar que va a ser a partir del próximo mes de septiembre pero no estoy en condiciones de afirmarlo. No se trata de que las cosas en palacio vayan despacio, sino de cumplir con una obligación legal enmarcada por un convenio de ámbito estatal que debe ser suscrito", ha concluido De la Rosa.