El Ayuntamiento reitera su compromiso de realizar la consulta de presupuestos participativos

Martes, 7 agosto 2018

Alcázar de San Juan

Ciudad Real

Así, Melchor ha explicado a los vecinos que el 12 de septiembre se podrán votar las propuestas para las mejoras de los barrios que propuso la ciudadanía y que próximamente se harán públicas en la web municipal, además de que el equipo de Gobierno trabajará para que se puedan votar las de ciudad.

De esta manera, ha recordado que el aplazamiento de la fecha del sondeo se produjo por la paralización por parte del anterior Gobierno nacional, al considerar que la participación de los vecinos para decidir mejoras sobre la ciudad requería tratamiento de consulta popular. Tras el cambio de la presidencia de Gobierno, la propia alcaldesa mantuvo conversaciones con la subdelegada en Ciudad Real para resolver esta cuestión y se desbloqueó la situación, proponiendo al pleno del Ayuntamiento de Alcázar, el pasado 31 de julio, la fecha del 12 de septiembre, que no salió adelante por no contar con la mayoría absoluta de los grupos municipales.

Melchor ha trasladado a los presidentes de las asociaciones vecinales su percepción, comentando que el PP "no quiere presupuestos participativos", ya que al equipo de Gobierno no le pareció lógico que estuvieran a favor en la Comisión Preparatoria del pleno y cambiaran su sentido del voto en sesión plenaria, aprovechando la ausencia de uno de los concejales, que hubiera dado la mayoría absoluta, por circunstancias familiares graves. Igualmente, les ha dicho "no entender" cómo un partido de izquierdas como IU también pone dificultades para llevar a la práctica este mecanismo de participación ciudadana, "salvo que sea porque es el PSOE quien ha tomado la iniciativa y no ellos".

No obstante, la alcaldesa se ha comprometido con los vecinos a hacer todo lo posible para que la consulta popular, de barrio y de ciudad, se realice el próximo 12 de septiembre, fecha que ya está fijada definitivamente para la votación y elección de las propuestas de mejora de los diferentes distritos.