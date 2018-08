Fernando Alarza, entre los favoritos en el europeo de Glasgow

Viernes, 10 agosto 2018

Triatlón: Campeonato de Europa

DEPORTES | El Día 10:00 |

Fernando Alarza, entre los favoritos tanto a la victoria como al pódium, intentará tomar la iniciativa y el control de la carrera en todo momento, “vengo a luchar por las medallas, cualquier resultado fuera del pódium no me haría estar satisfecho del todo, y entre esa lucha, por qué no, luchar por el oro”, nos afirma Alarza. Con el mayor de los hermanos Brownlee en la parrilla de salida, y con la incertidumbre de cómo estará de competitivo en la “corta distancia”, Alistar será, sin duda, uno de los principales rivales a batir, junto con todo el equipo inglés. No nos tenemos que olvidar del portugués Silva, que el año pasado hizo muy buena carrera en el europeo, y del francés Pierre Le Corre, entre otros.

Circuito hecho para las condiciones de Alarza

Empezando por la natación, lo más probable es que se nade con neopreno y será una natación rápida, contando con rivales tales como Richard Varga y Alistar Brownlee, quienes dominarán la natación e impondrán un ritmo alto. El circuito de ciclismo es un circuito duro, con subidas y bajadas, y como ya vimos en la pasada carrera de Edmonton, un circuito con un perfil más puramente ciclista beneficia mucho a Alarza.

Por último, la carrera a pie también dura, hará ver que quien se lleve la victoria será el triatleta más consistente ese día, por lo que a priori, nos encontramos en un circuito favorable para las condiciones de Alarza. La prueba masculina dará comienzo el viernes a las 17:00 p.m. hora española y se podrá seguir en directo Teledeporte y Eurosport.