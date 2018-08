EL MELÓN/SANDÍA Y LA MANCHA (Por Jesús Millán)

Miércoles, 8 agosto 2018

BLOGS | ELDIAdigital

- Lo primero, es que de alguna manera, tenemos, todos, unos de unas maneras y otros de otras, siempre dentro de la legalidad y la moralidad, intentar ser conscientes, que tenemos que quitarnos el sueño de siglos, es decir despertar, e intentar valorar lo que somos y lo que producimos, de tal manera, que esto nos permita, ser y estar en la Mancha de la forma correcta, que no tengan tantas personas que nacen en estas tierras migrar hacia otras zonas, y en segundo lugar, desarrollar e incentivar todos los productos y servicios posibles que disponemos o podríamos tener. Cambiar esa autoconciencia de nosotros mismos, sería el objetivo principal, porque desde ahí, podríamos empezar o continuar avanzando a y en todos los sentidos que pueda producir riqueza en cualquier sentido que sea legal y moral, riqueza económica, riqueza cultural, riqueza social...

- Quizás una pequeña competición, que incentive el melón más grande, cada agricultor que quisiese, podría participar, por supuesto sería una manera de marca o de marketing. O dicho de otro modo, sería una forma de incentivar el producto, por supuesto que después esos melones, de esos tipos no son lo aptos para la venta masiva. Pero sería igual como los concursos en otras zonas del mundo de la calabaza más grande. El melón más grande que podría después estudiar la posibilidad que entrase en el Guinness. Aplicable también a la sandía más grande.

- Invitar a diferentes grandes cocineros del país, cada año a uno o a varios que inventen o investiguen o diseñen recetas de comida dónde se incluya el melón o sandía como producto. De una manera u otra. De tal forma que sean recetas sencillas o sean más complejas, el melón pueda formar parte. De este modo se consiguen diversos objetivos, que el melón tenga diferentes usos o sea un producto no solo como postre, sino como guarnición, como formando parte de otros platos. Nuevas formas de presentación de entrantes, aperitivos, ensaladas, guarniciones, helados, sorbetes, etc.

- Editarse y publicarse por medios electrónicos, por medios en papel cientos de recetas, sencillas o complejas, dónde el melón o la sandía o ambos productos forme parte. Y si es posible, también otros productos de la Mancha, sea la aceituna, el aceite, el queso, la miel, el jamón, etc.

- Igual que se dice, que en Norteamérica, en un tiempo que tuvieron mucha producción de trigo y cereales, buscaron una forma nueva de mercado, un nuevo producto para la venta, y surgieron los cereales para el desayuno. Quizás esta idea podría servir de norte. ¿La pregunta es, podríamos intentar que el melón y la sandía tuviesen otras formas de consumo, además del postre en verano…?

- Estudiar o analizar igual que se producen frutas en almíbar, sean peras o melocotones y se venden en las diversas tiendas, no se podría hacer lo mismo con el melón y la sandía. Trozos de melón o sandía conservados en dulce, en almíbar, en conservas, que se muestren y vendan en los supermercados igual que las demás frutas.

- Que en la misma Mancha se creen fábricas de transformación del melón y sandía y otros productos agrícolas se transformen en otros productos. Lo indicado anteriormente, mermeladas, etc. Quizás la producción al principio podría ser limitada, en pequeños productos casi artesanales…

- Incentivar y buscar, crear concursos de sugerencias, cómo se podrían incentivar los productos de la Mancha entre sí, es decir, el aceite, queso, el vino, la berenjena, la aceituna y otros veinte grandes productos de estas tierras. Cómo se podrían entre ellos crear sinergias, de crear nuevos combinados de productos con ellos, de crear platos sencillos o complejos de cocina con estos productos, conservas, etc.

- ¿Acaso no se podría crear un museo del melón, en algún lugar de la Mancha, sea en Membrilla, sea en Tomelloso, sea en otros lugares, semejante al que existe en Villaconejos…? ¿Quizás no se debería crear una red de museos gastronómicos de la Mancha? ¿Quizás no se debería crear museos del jamón, museos de aceite, museos del vino, museos de otros productos de la Mancha y en la Mancha? ¿Quizás no se podría crear una red de museos etnológicos y gastronómicos de y en la Mancha…?

- Siempre he pensado que cientos de ojos perciben y ven más que un par de ellos, que cientos o miles de cerebros más que una docena. Por lo cual, creo que las diversas empresas y la denominación origen del Melón de la Mancha, pueden recoger estas ideas o sugerencias, y sobretodo crear un buzón de sugerencias, en el cual, todos esos ojos y cerebros, puedan, quizás, sugerir nuevas ideas, nuevos conceptos, nuevas posibilidades, que estudiados y analizados, quizás perfeccionados, puedan ponerse en estudio y desarrollo, en I + D. Es más buscar cualquier cosa que se realice en el mundo que pueda ser aplicable a estos productos, y copiarlo o transformarlos pero materializarlos con estos elementos…

Para terminar quizás lo más importante sería disponer y tener la constante voluntad de perfeccionar ideas y sugerencias, de buscar nuevas formas de comerciar dicho producto, de consumir este producto. Sobretodo, quizás lo más importante es ser conscientes, que debemos intentar espabilar, despertar del duermevela que arrastramos desde hace siglos, quizás tengamos que mirarnos los de la Mancha, los que somos o hemos nacido o estamos en estas tierras, mirarnos en el espejo, y decirnos ya a nosotros mismos, ya es hora de que despertemos, despertemos amigo Sancho, despertemos amigo Quijote, despertemos amiga Dulcinea…