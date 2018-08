Llorente: "El PSOE no decide si yo puedo hablar o no o si tengo o no autoridad"

Jueves, 9 agosto 2018

El portavoz del Grupo Parlamentario Podemos en las Cortes de Castilla-La Mancha, David Llorente, ha espetado a la diputada socialista Rosario García Saco que "el PSOE no decide" si él puede "hablar o no" o si tiene o no autoridad. "Les guste o no les guste soy el portavoz de Podemos en las Cortes de Castilla-La Mancha, que es donde Podemos sí tiene un voto decisivo o lo va a seguir teniendo", ha sentenciado Llorente.