El PSOE pide a Rodríguez rectificar públicamente por el Grado de Podología

Jueves, 9 agosto 2018

TALAVERA DE LA REINA

Toledo | ELDIAdigital.es

El portavoz del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Talavera de la Reina (Toledo), José Gutiérrez, ha pedido a la portavoz del equipo de Gobierno, María Rodríguez, una rectificación pública por el "daño" que está haciendo a la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) al pedirle explicaciones sobre la vinculación del Grado de Podología con Enfermería para el próximo curso en el Campus de Talavera.



Preguntado por los periodistas sobre la posición del Gobierno de Ramos respecto a la implantación del Grado de Podología, José Gutiérrez ha asegurado que "duele a los oídos de cualquier talaverano", pues, a su juicio, ningún dirigente político "debería hablar mal de una carrera universitaria que viene a una ciudad".



Para el portavoz socialista, que se implante el Grado de Podología en Talavera "es un paso más", como también lo será para dentro de un año el Grado de Informática. "Los caminos se hacen andando", ha señalado.



"Hablar mal de una universidad y de una ciudad es algo inaudito y deja muy claro que el Gobierno de Ramos ha perdido el norte completamente", ha lamentado.



También ha informado de que las previsiones que maneja la UCLM son de unos 90 alumnos para Podología y, cuando finalicen los primeros que se gradúen, serán 360 alumnos cursando sus estudios en Talavera.



Por lo que respecta al rechazo del Colegio de Podólogos a la vinculación con Enfermería, Gutiérrez ha entendido que defiendan sus intereses particulares para que haya menos profesionales del sector, pero que los intereses que defiende la portavoz del equipo de Gobierno deberían ser "los de los talaveranos".



SITUACIÓN "CRÍTICA" PARA LOS BOMBEROS



Por otra parte, el portavoz socialista ha visitado este jueves las instalaciones del parque de Bomberos, para poner de manifiesto la situación "crítica" en la que se encuentra el servicio de extinción de incendios de la ciudad debido a las condiciones de los medios materiales "obsoletos" y la escasez de medios humanos, con 25 jubilaciones sin cubrir.



A este respecto, Gutiérrez ha culpado al Gobierno municipal de "no invertir absolutamente nada, ni en las instalaciones, ni en los vehículos y los medios de trabajo ni, por supuesto, en personal", y especialmente alarmante, ha dicho, es la situación de los vehículos, algunos con una antigüedad que supera los 25 años, que no pueden pasar por las calles de la ciudad, otros no ha pasado la ITV, y también con averías.



A esto se suman los problemas de personal, "ya que en los últimos años se han producido varias jubilaciones, este año hay tres más, y el que viene, otras tres, hasta un total de 25, que no se han cubierto", de hecho, de los 72 efectivos, ahora son 57.



Por ello, ha anunciado que el PSOE va plantear estas cuestiones en el Pleno del 6 de septiembre y, además, pedirá que se destinen a mejoras en el Parque de Bomberos los 250.000 euros que recibe el Ayuntamiento cada año de las aseguradoras por las actuaciones del personal contra incendios.



Por último, el representante sindical del sindicato USO, David Celador, ha puesto de manifiesto que los vehículos que usan "están muy viejos, tienen continuas averías" y hacen "maravillas para atender los siniestros". "No podemos multiplicarnos", ha destacado el representante sindical sobre el recorte de personal.