Renovados dos convenios por 360.000 euros en favor de las personas con discapacidad

Jueves, 9 agosto 2018

Alcázar de San Juan

Ciudad Real | ELDIAdigital

Tal y como ha puesto en valor la alcaldesa alcazareña, Rosa Melchor, en el caso de AFAS "es un convenio muy importante para las personas y para el planteamiento de gobierno al que el 13 de junio de 2015 nos comprometimos con los vecinos de Alcázar de San Juan", ha dicho. "Hemos puesto muy pocos bordillos y muy poco asfalto porque no hay dinero, pero sí teníamos claro que la prioridad eran las personas y su atención", ha explicado.

El centro 'Frida Kahlo' "es un referente para nuestra ciudad y desde su nacimiento ha corrido varias suertes de gestión hasta que, por fin, estamos en un equilibrio muy bueno", ha defendido. Eso ha sido posible gracias a la colaboración "de AFAS, con quien gestionamos el centro desde hace unos años. Con ellos no tengo sino palabras de gratitud, y la mejor señal de que las cosas funcionan es que las familias de los usuarios estén contentas".

Afortunadamente "no hay quejas, no hay ningún tipo de ruido y eso es muy buena señal". La alcaldesa ha afirmado que visita el centro ocupacional y de día con frecuencia y "me gusta ver cómo están perfectamente integrados y atendidos. Eso es lo más importante para las familias y para ellos, que también son mi familia", ha explicado.

Le ha dado las gracias a Luis Perales, en representación de AFAS, "por haber permitido que el centro sea el referente para la ciudad y para la región. Estamos consiguiendo un equilibrio razonable entre la verdadera atención a las personas y la gestión de un recurso tan complicado".

Por su parte, en representación de AFAS, Luis Perales, ha dicho que "para nosotros, como asociación, es una satisfacción puesto que estamos aquí para darle la mayor de las facilidades a las familias y a las personas". Ha puesto en valor que "vamos mejorando año a año con los centros de los que nos hemos hecho cargo".

Ha defendido Perales que "encontrarnos y saber cómo están esas personas con relación a hace 40 años, para nosotros es un sueño. En el ocio, en las vacaciones ha sido un progreso constante y permanente. Eso se ha conseguido gracias no solo al esfuerzo de directivos y trabajadores, sino de los ciudadanos y de los municipios", ha concluido.

TRANSPORTE ADAPTADO



Por otro lado, ha sido firmado el convenio de 30.000 euros entre el Ayuntamiento de Alcázar y AFADIS para el transporte adaptado de los usuarios del centro para personas con discapacidad 'Frida Kahlo'.

Este transporte adaptado recoge a los usuarios del centro por la mañana y los devuelve a casa a las 16.30 horas. "Para los padres es un alivio porque los padres tienen disponibilidad de tiempo, de llevar a cabo las tareas de la casa y los chicos se sienten útiles", han explicado Julia Fernández y Julia Abengózar en representación de AFADIS.

Asimismo, y como portavoces de la asociación, han defendido que "los usuarios están haciendo un trabajo y ven que sirven para algo más que para estar sentados en su casa. Para ellos, hacer algo de provecho, es una alegría", han declarado. "Con el transporte, nos quitan tener que estar dispuestos a su horario, ya que los recogen", han explicado.

Por su parte, la alcaldesa del municipio, Rosa Melchor, ha agradecido a AFADIS "porque en Alcázar nos empeñamos no solo en que lo primero fuese la atención a las personas sino también para sus familias. Con AFADIS tenemos ese servicio de transporte adaptado que no solo facilita la tarea a las personas sino a los familiares", ha puesto en valor.