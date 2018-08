EL CINISMO SOCIALISTA NO TIENE MEDIDA (PP de Almadén)

Jueves, 9 agosto 2018

OPINIÓN | ELDIAdigital

Ya le están a llegando Pedro Sánchez presiones de sus aliados para que cumpla lo prometido o dejarán de mantener el apoyo que le llevó al ambicionado cargo de Presidente. Veremos cómo desmiembra a España y vacía las arcas del Estado.

Pedro Sánchez tras su visita a Castellón, donde utilizó el avión presidencial como buen despilfarrador del dinero público, acusó a PP y Cs de "no haber asumido" que él es el presidente del Gobierno. ¡Qué alarde de prepotencia! No señor, no. Parece que no entiende que la oposición está para velar por el ciudadano y denunciar las tropelías del gabinete de gobierno. Y no para callar sus desmanes. Indudablemente este señor es ahora el presidente de España, pero no por ganar unas elecciones, perdió dos seguidas. Pero su afán de llegar a Moncloa le ha hecho merecedor de ser el primer presidente sin ser aclamado por el electorado español, triste historia para contar a sus nietos.

Se están reintegrando a los pensionistas el abono de "regularización de subida de pensión", pero seguro que lo publicitarán como mérito suyo. No nos dejemos engañar, esta subida venía contemplada en los Presupuestos Generales del Estado del Gobierno del Partido Popular, Presupuestos que el PSOE votó en contra, y que ahora han hecho suyos. Más cinismo imposible.

Igualmente, los buenos datos respecto al paro, publicados recientemente por la EPA, son gracias a la buena gestión del anterior gobierno popular y de la ministra Fátima Bañez.

El domingo 29 de julio por la mañana escucho en la radio al ministro Marlasca acusar al gobierno del PP de falta de previsión en el tema de los inmigrantes subsaharianos y declarar asimismo, que no hay ningún problema de alojamiento ante la avalancha de inmigrantes. Y pienso que esto es una epidemia cínica que se ha alojado dentro del PSOE. ¿Falta de previsión?, durante el gobierno de Rajoy la entrada de inmigrantes se hacía con el control necesario para no colar a asesinos, ladrones y terroristas que pusieran en peligro nuestra integridad y seguridad. ¿Qué no hay problema de espacio para acogerlos? será que tienen previsto llevarlos a sus casas, o si hacen caso al aliado de Podemos que nos desalojen de nuestros hogares para meterlos a ellos.

En fin, entre desenterrar a Franco, aviones, helicópteros, conciertos, remodelación del Palacio de la Moncloa, aumento de cargos políticos con sueldos exorbitantes..., solo me queda esperar y desear que la sensatez sea la medida del elector en los próximos comicios.

María de los Ángeles Rodríguez Millán

Secretaria General PP Almadén