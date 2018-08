'Titiriqueca' baja el telón con la obra 'Flit y Flap en el planeta perdido'

Jueves, 9 agosto 2018

azqueca de henares

Guadalajara | ELDIAdigital.es

Entre el 7 de julio y el 11 de agosto, este festival, que impulsa el Circuito de Títeres del Henares, con la colaboración del Ayuntamiento, ha ofrecido cada sábado un espectáculo al aire libre en distintos puntos de la localidad.

Cine en el EJE

Las propuestas de ocio del fin de semana se completan con las proyecciones en la sala del Espacio Joven Europeo (EJE). Dentro de la programación 'Un verano para recordar... Cine de aventuras, este viernes, 10 de agosto, a las 20:30 horas, se proyecta 'The Kings of the Summer' (no recomendada para menores de 7 años).

La cartelera comercial, por su parte, incluye dos títulos: 'Barcos ¡Al rescate!' (todos los públicos), que se proyecta el viernes 10, sábado 11 y domingo 12, a las 18 horas, y 'Hereditary', que se puede ver el sábado y el domingo, a las 21 horas.



Las localidades de las tres películas están a la venta de manera anticipada en los cajeros ciudadanos, ubicados en la Casa de la Cultura, El Foro, el EJE y el Ayuntamiento, así como en la web municipal o bien, el mismo día, en taquilla, hora y media antes del inicio de la sesión.