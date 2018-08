Medio centenar de niños de Argamasilla disfrutan del Parque Warner

Jueves, 9 agosto 2018

Argamasilla de Alba

Ciudad Real | ELDIAdigital

Dentro de las actividades programadas este verano para los y las jóvenes de Argamasilla de Alba, el área de Juventud promovió, para el pasado martes 7, un viaje al Parque Warner de Madrid en el que participaron 50 chicos y chicas acompañados de 3 monitores, por tan solo 18 euros el transporte y la entrada.

Los jóvenes, de entre 12 y 18 años, pudieron disfrutar de un espléndido día junto a superhéroes como Batman y Superman; subieron una y otra vez, de manera incansable a la Venganza del Enigma, la montaña rusa más alta y larga de Europa (Coaster-Express) y, como no podía ser de otra forma, a las acuáticas: los rápidos ACME, Las cataratas salvajes o el Río Bravo. Un día intenso y agotador que también permitió ver los espectáculos de la Loca Academia de Policía o el Can Can Show.

Al igual que el viaje al Playa Park de Ciudad Real de finales de julio, la actividad estuvo organizada por el Centro Infanto-Juvenil con la colaboración de la EPSJ Albajoven, con la que se busca ofrecer experiencias y alternativas saludables a los y las jóvenes de la localidad.