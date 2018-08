El Trofeo Junta de Comunidades se lo jugarán los equipos de la región de LEB Plata y de Liga EBA

Viernes, 10 agosto 2018

El Trofeo Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha masculino 2018 se presenta como uno de los torneos más atractivos de este verano. El hecho de contar con la participación de los 5 equipos de LEB Plata (Arcos Albacete, Jafep FG La Roda, Afanion Almansa, CB Villarrobledo e Isover Azuqueca) y los 3 de Liga EBA (Autocares Rodríguez Daimiel, GlobalCaja Quintanar y Lujisa Guadalajara) nos dejará una competición espectacular que contará con dos fases bien diferenciadas.

Por un lado, la fase de los cuartos de final contará con cuatro eliminatorias a un solo partido. Los emparejamientos han sido dados por cercanía geográfica. Los cuatro encuentros de esta primera ronda deberán disputarse antes del 12 septiembre. Los ganadores de esta primera ronda de cuartos de final pasarán a la Final a 4 que se disputará en el Pabellón Antonio Díaz Miguel de Alcázar de San Juan y cuya fecha prevista sería el 15 y 16 de septiembre.

El sábado 15 con la disputa de las semifinales con horarios de 17:00 y 19:00 horas y el domingo 16 con la celebración de los partidos del 3º y 4º puesto (16:30 horas) y la gran final (18:30 horas). Los emparejamientos de esta ronda de semifinales serán el ganador del partido 1 con el del 3 y el del partido 2 con el del 4.

CUARTOS DE FINAL

1- Lujisa Guadalajara vs Isover Azuqueca

2- Autocares Rodríguez Daimiel vs Agrícola Villarrobledo

3- Jafep FG La Roda vs GlobalCaja Quintanar

4- Arcos Albacete vs Afanion Almansa