La Plataforma del Tajo considera que hay "falta de interés político" del Gobierno por cambiar la situación

El portavoz de la Plataforma, Miguel Ángel Sánchez, ha asegurado que este trasvase no ha supuesto ninguna sorpresa para el colectivo puesto que desde que la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, llegó al Ministerio, ha dado muestras de que "no se va a hacer ningún cambio en la política del agua con respecto al río Tajo más allá de la propaganda".

En su opinión, la ministra va a legislar "de cara a la galería" y contentar a los grupos ecologistas con una medida estrella que "no va ningún lado", pero que para el río Tajo va a suponer aplicar el Memorándum "al pie de la letra" como ha hecho, según ha apuntado Sánchez, con este último trasvase de 20 hectómetros cúbicos máximos que es lo que establece una situación de nivel 3 en la que se encuentran los embalses de Entrepeñas y Buendía, pues 38 hm3, que es lo que pedían desde Murcia y Levante, "habría sido ilegal".

En este sentido, el portavoz de la Plataforma ha informado que los embalses de cabecera se encuentran al 25 por ciento de su capacidad, con 647 hectómetros cada uno en agosto, y que el trasvase no hubiese sido necesario ya que, a su juicio, "hay agua de sobra en la cuenca del Segura para abastecimiento y regadío".

"Las reservas las tienen hasta arriba, lo único que la gente del trasvase no puede decir que no necesitan agua del trasvase, porque entonces se les cierra el grifo, por eso exigen siempre el máximo", ha señalado.

Para Sánchez, el Gobierno simplemente va a contentar a determinado sectores con" proclamas sensacionalistas pero a la hora de la verdad no va a encarar los problemas del agua en España".

"FRACASO" POLÍTICA HIDROLÓGICA C-LM



Por otra parte, el portavoz de la Plataforma de los ríos Tajo y Alberche también ha afirmado que se constata el "fracaso" de la política hidrológica de Castilla-La Mancha, que, en su opinión, es además "inexistente" en estos momentos.

Sánchez ha acusado al Gobierno regional de utilizar la polémica del trasvase "para escenificar un teatrillo" en vez de estar trabajando en lo que desde la Plataforma le han pedido desde el inicio de la legislatura, como es el caso de una Consejería específica en materia de agua y dotarla con "presupuesto, técnicos y jurídicos".