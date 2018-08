PLACER, SALUD Y MEDICINA, TRES EN RAYA (Fermín Gassol Peco)

Viernes, 10 agosto 2018

Pues bien esos mismos que nos aguan la fiesta negándonos el consumo de aquello que más nos apetece, por una vez nos han dado una alegría; dicen ahora que practicar el sexo tres veces a la semana y si es antes de comenzar el día mucho mejor, nos proporciona mayor grado de bienestar y salud. Es de agradecer que por una vez placer, salud y medicina estén del mismo lado, agradable tres en raya.

Explican los estudiosos del tema que copular de manera frecuente y hacerlo eso sí,preferiblemente como todo ejercicio físico con el estómago vacío, favorece la circulación sanguínea y disminuye el riesgo de tener infartos y migrañas porque se liberan unas toxinas que existen en nuestro cerebro dejándonos como nuevos para comenzar las tareas cotidianas. Vamos que viene a ser como una agradable “purga de Benito”.



No sabemos si estas tesis estarán muy contrastadas y quienes habrán sido los “públicos objetivos” elegidos porque como todo aquello que es agradable estos ejerciciostambién tienenbastantes dificultades intrínsecas en su realización y extrínsecas en su seguimiento. La primera, hay que madrugar como poco media hora más y estar para el agradable lancemuy despierto; la segunda que para “jugar a estas cartas” hacen falta al menos dos que jueguen pues los solitarios en este caso no cuentany la tercera que las personas normales no son atletas de élite. Del seguimiento de estos gimnastas ni les cuento.

Para la jefa de un departamento de sexología, la práctica amatoria es positiva también para el sistema inmunológico, calidad de vida y estado de ánimo. Sin embargo creo que con esto no descubre nada nuevo, que eso es de cultura general, lo sabemos todos.

Y ya puestos a leer otros estudios realizados sobre tan excitante tema,los americanos también son únicos:Según una revista especializada yanqui, tener ayuntamientos frecuentes conlleva los mismos beneficios que realizar una caminata a cuatro kilómetros hora durante cuarenta minutos todos los días.Pobres de aquellos que disfrutan y padecen ambas experiencias “olímpicas”,sin embargo creo que está claro,no hay color, la primera modalidad es más cómoda, inmediata, rápida y sobre todo agradable.



El genial Woody Allen plasmó todo esto a su manera: Sólo existen dos cosas importantes en la vida. La primera es el sexo y la segunda…no me acuerdo.



Bromas aparte y trascendiendo este divertimento, lo cierto es que para el hombre y la mujer amar y ser amado en toda su dimensión significa la realización más plena de todas sus cualidades, capacidades y posibilidades como seres humanos. Por fin la medicina lo ha descubierto, cosa que es de agradecer.