LÍDERES DE CARTÓN (Francisco Javier Page)

Viernes, 10 agosto 2018

Ahora, el valor de un líder no reside en su persona sino en la calidad del grupo de adláteres que lo sostienen. Los de rancio abolengo van conformando su ganado con tiempo y paciencia, separando a mansos de bragados, a corniveletos de mochos. Sin embargo, cuando el adalid es de reciente hornada, monta la ganadería con desecho de tienta, gente que lo mismo sirve para un roto que para un descosido pero que carece de ética.

Algo de eso le ha debido de pasar a Pedro Sánchez pues nadie concibe el tremendo error de colocar a la propia en un puesto de alta dirección. Desconozco a la señora Begoña —dicen que tiene cierta relación con Huete—, imagino que estará preparada para el trabajo que algún lameculos le ha ofrecido, pero no debía haberlo aceptado; a una segunda dama —¡ay copón!— le va mejor la cosa de la caridad, la inauguración de garitos para marginados, o el apadrinamiento de niños y niñas con necesidades afectivas y si es posible con cura gordo al lado para bendecir a los desgraciados mientras la doña los acaricia sonriente delante de los del Hola.

El Pedro Sánchez no es un líder consolidado, se mueve como tantos en una sopa ideológica contradictoria que le permite desdecirse de sus intenciones al poco de anunciarlas, incluso antes de anunciarlas. Es, como todos, un narcisista convencido de que con su sola presencia va a conseguir salvar al mundo, por ejemplo, apagar las ansias de independencia de los neocarlistas catalanes. El tal Iván, ese que lo está maquillando, le habrá aconsejado lo que fuere, pero el payo Pedro no va por buen camino: no ha publicado la lista de los amnistiados por Montoro, me va a subir el gasoil y en consecuencia todos los transportes públicos y las mercancías, no ha ilegalizado a la fundación del dictador, el torturador Billy el Niño continúa cobrando las medallas. Mucha palabrería tal y cual, pero poca sustancia; pan sin sal.

Pensaba empadronarme en Madrid para seguir votando a los socialistas sin vomitar. No lo voy a hacer, lo de votar, digo.