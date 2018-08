El Ayuntamiento de Yebes garantiza a los padres de la Escuela Infantil el cumplimiento del contrato

Viernes, 10 agosto 2018

Son las preguntas que trasladó el alcalde de Yebes al Pleno que, en sesión extraordinaria, aprobó ayer la adjudicación del contrato de concesión del servicio de la Escuela Infantil Municipal de Yebes y Valdeluz a Megadiver, que fue la única empresa que presentó la oferta económica de las tres que concurrieron a esta convocatoria. El trámite salió adelante con el único respaldo de los concejales del equipo de Gobierno y el voto en contra del Partido Popular y Ciudadanos. “Debemos garantizar el cumplimiento de la ley y la solución más fácil no es decir no porque eso no resuelve nada; si hoy salimos de aquí sin un concurso que ha cumplido con toda la tramitación legal y absolutamente garantista y ajustado a derecho, imagino que eso satisfaría a unos pocos, pero les recuerdo que nosotros estamos aquí para velar por el interés general”, advirtió Miguel Cócera, alcalde de Yebes, a los miembros de la oposición.



El Gobierno municipal se comprometió a garantizar el correcto funcionamiento de la Escuela Infantil Municipal de Yebes y Valdeluz y velar por el cumplimiento estricto de las condiciones establecidas en el contrato. “No nos va a temblar el pulso si tenemos que expedientar y sancionar a la empresa y, si las circunstancias lo requieren, incoar el procedimiento de rescisión de contrato”, anunció el alcalde. Que solicitó la colaboración de las madres y padres de los alumnos para que, si detectan alguna anomalía o irregularidad, lo pongan de inmediato en conocimiento del Ayuntamiento de Yebes mediante una queja o reclamación formal. “Como garantes que somos de las estipulaciones y requisitos recogidos en el pliego, desde este momento asumimos ese deber y obligación para con los padres”, advirtió el alcalde, que insistió en pedir “un voto de confianza” a los progenitores.



Invitación a prevaricar del PP

El Partido Popular votó en contra de la adjudicación porque a su juicio la gestión realizada en estos años por la empresa no había sido la correcta, por lo que invitó al Pleno a votar en contra de la adjudicación del contrato. “Lo que hizo ayer el PP de Yebes fue algo tan grave como proponer al resto de concejales la comisión de un delito, porque tomar una decisión a sabiendas y en contra de un proceso de licitación ajustado a la ley que ha cumplido con todos los trámites se llama prevaricación”, explica Cócera. El alcalde de Yebes calificó de “muy triste” que los populares hicieran campaña electoral “con cargo a la infancia” ya que Ángel Álamo, portavoz del PP, calificó de “casualidad” que esta mercantil únicamente haya conseguido contratos para gestionar escuelas infantiles en municipios de la provincia de Guadalajara gobernados por el PSOE. En Marchamalo, Azuqueca de Henares y Fontanar no se han registrado quejas por parte de los padres sobre la explotación del servicio.

Por su parte, Ciudadanos se decantó por no apoyar la adjudicación del contrato de la Escuela Infantil porque “nos hubiera gustado que la gestión fuese municipal”. El concejal Juan Carlos Gil solicitó que el Ayuntamiento entregase a los padres un escrito para que puedan expresar “de qué manera entiende que no es coherente lo que está pasando y que expongan si en algún momento van mal o bien las cosas”. El edil de C’s abundó en que “de ese modo sabremos si la queja es de una familia o de dos, son reales o no, de alguien que está cabreado o es global”. El alcalde de Yebes aclaró que la gestión municipal “no es posible” porque se trata de un servicio cuyas competencias no le corresponden al Ayuntamiento sino que las ostenta la Junta de Comunidades. “Las guarderías que funcionan con ese modelo son anteriores a las transferencias educativas a las Comunidades Autónomas”, explicó Cócera. De los 161 contratos de Escuelas Infantiles que se han formalizado en todo el Estado desde el mes de junio hasta el momento actual, todos han sido mediante el modelo de gestión indirecta, es decir, para que sean administradas a través de empresas concesionarias.



Sobre al reparto de encuestas a las madres y padres, el Ayuntamiento de Yebes recuerda que los usuarios de los servicios municipales tienen a su disposición un modelo de solicitud en el que pueden hacer constar sus quejas, peticiones y reclamaciones. “No es práctico duplicar los mecanismos que tiene esta Administración para conocer las opiniones, demandas, censuras o reparos de las madres y padres sobre el funcionamiento de la Escuela Infantil o de cualquier otro servicio”, asegura el alcalde de Yebes. Miguel Cócera reconoció que hubo “descontento” en algunos progenitores que estuvieron en la reunión que el Gobierno municipal mantuvo el martes. “Pero también vi muchas caras de madres y padres que estuvieron presentes porque querían una solución, que no pasaba por cerrar a cal y canto el servicio sino que les diésemos garantías de que la Escuela Infantil va a funcionar de acuerdo a las condiciones previstas en el contrato”, explicó el alcalde. Que abundó en que el deber del equipo de Gobierno será “resolver cualquier inconveniente o carencia que pueda tener la instalación o hacer frente a los incumplimientos en que pueda incurrir la empresa”, sentenció.