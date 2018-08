Molina de Aragón se convierte en Capital Mundial del Time Lapse

Viernes, 10 agosto 2018

25 DE AGOSTO

Se trata de una iniciativa pionera a nivel internacional impulsada por la Asociación “Sociedad Cultural Molinesa” (SOCUMO) con la intención de convertir a esta ciudad de la provincia de Guadalajara en un lugar de referencia a nivel mundial. De hecho, es el único festival de estas características en Europa y sólo existe una iniciativa similar en Norte América que cuenta con dos ediciones.

El time lapse es una técnica fotográfica que consiste básicamente en acelerar el tiempo: Se toman fotografías con un intervalo entre una y otra y luego se reproducen a una velocidad mayor para crear un video acelerado, donde se podrá ver en segundos lo que ha ocurrido en minutos, horas o días. Además, se consiguen imágenes de gran calidad. Como en ediciones anteriores, este año también se han aceptado trabajos realizados con la técnica de Stop Motion, que se diferencia del Time Lapse en que, entre foto y foto, se modifica la posición de los elementos que aparecen en la escena para dotarlos de movimiento.

Para la presente edición se han recibido un total de 461 trabajos procedentes de 72 países diferentes de todo el mundo.

Este año, como novedad, el Festival traslada su sede al Centro Cultural de San Francisco, para ampliar su capacidad hasta las 500 plazas, dada la expectación que esta iniciativa genera cada verano.

Además, ha contado con un jurado profesional formado por Polina Kutukina, directora y animadora de Stop Motion; Daniel López, timelapser; Gunter Wegner, timelapser; Pablo Pez, director de Fotografía; Carlos del Amor, periodista de Televisión; Pilar Catalán, fotógrafa; Ángel R. Herreros, fotógrafo; Uge Fuertes, fotógrafo de Naturaleza; Roger Subirana, compositor de Música; Óscar Sarmiento, productor de Televisión; Fran Muradas, timelapser; y Miguel Ángel Langa, timelapser.

Durante la tarde del próximo 25 de agosto se proyectarán los diez trabajos que han obtenido mayor puntuación por parte del jurado:

Pursuit de Mike Olbinski (Phoenix, Estados unidos)

Feel Rhein-Neckar de Northwind Visuals (Ludwigshafen, Alemania)

Génesis​ de Michel Platnic (Tel Aviv, Israel)

Chase de Paraic Mc Gloughlin (Sligo, Irlanda)

Galaxies Vol. II de Adrien Mauduit (Cessy, Francia)

Winter Time de Juraj Prostinák (Horovce, Eslovaquia)

La Folie de Ricard López (Barcelona, España)

A taste of New York de Filmspektakel (Viena, Austria)

Get out your own way de Broken Fingaz (Haifa, Israel)

Alive de Florian Nick (Stuttgart, Alemania)

Varios de los autores mencionados nos acompañarán, así como buena parte del Jurado.