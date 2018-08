Acuña valora positivamente la pretemporada del Alba y echa la vista ya al debut liguero

Sábado, 11 agosto 2018

Fútbol: Segunda División (Liga 123)

DEPORTES | El Día 08:50 |





El delantero paraguayo compareció en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Andrés Iniesta, en la que hizo balance de la pretemporada y se mostró entusiasmado con el inminente comienzo de Liga 1|2|3. “Desde el principio dije que tenía ganas de hacer una gran temporada para ayudar al equipo desde el inicio. El año pasado llegué tarde y tuve que ir cogiendo forma. Me hace mucha ilusión hacer la pretemporada con el equipo. La pretemporada ha sido muy positiva, ha habido muchos cambios de jugadores, también un entrenador nuevo, con una forma de entrenar diferente, y hemos trabajado muy bien. Ahora tenemos que seguir así para la Liga”

Durante varios partidos de este verano, el ‘Torito’ ha actuado en banda derecha, algo que ni es nuevo para él ni le incomoda. “El cambio a banda para mi no es raro, ya he jugado en esa posición, en el Castilla con Lopetegui ya jugué ahí y me sentí bien. Es un sitio que te exige pero me siento bien”. “Aparte de que son jóvenes vienen con mucha ilusión. Están con ganas de hacer buen año, este es muy buen equipo”, dijo al ser preguntado sobre los nuevos fichajes que han llegado.

La plantilla ya tiene la mente puesta en el compromiso que tiene justo dentro de una semana, en la que comenzará la Liga ante el Deportivo de La Coruña. “Ya estamos pensando en el Depor, no le tenemos miedo, siempre respeto. Es un equipo que viene de Primera, tienen buenos jugadores, pero nosotros también. Tenemos que hacer nuestro partido. El primer partido es de local, que será un punto para nosotros porque tendremos a nuestra gente. Lo principal es hacernos fuertes en casa, será la forma de sumar cuanto antes los 50 puntos y a partir de ahí, si se puede, mirar para arriba y luchar”