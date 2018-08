Matilde Hinojosa: “Los jóvenes podéis llegar a ser lo que queráis”

Domingo, 12 agosto 2018

JUVENTUD

Ciudad Real

La concejala de Juventud e Infancia, Matilde Hinojosa, y la concejala de Educación, Nohemí Gómez-Pimpollo, entregaban anoche en el Espacio Joven con motivo del Día de la Juventud, los II Premios Juventud, que este año han recaído en María del Hierro, Ana Isabel Ruiseco y José Antonio Morales.

Se trata de unos premios en los que los propios jóvenes proponen y premian a los jóvenes a través de una votación online. Hinojosa valoraba los méritos de los tres premiados que “a pesar de su juventud, llevan muchos años colaborando con las actividades juveniles a través del grupo de voluntariado “Toma mi tiempo”, o colaborando con la infancia a través de la ONG “Misión Humanitaria”.

Haciendo mención a las capacidades diferentes de Ana Isabel Ruiseco, premio “Joven sin límite”, la concejala afirmaba que “el objetivo que se pretende con este tipo de reconocimiento es que esas capacidades diferentes no pueden ser una barrera o un freno para los objetivos que os marquéis, sino que mediante los apoyos necesarios y las ayudas, deben ser una oportunidad para que podáis conseguir lo que os propongáis. Y los jóvenes podéis llegar a ser lo que queráis”.

Y para ello reconocía que los jóvenes cuentan con el apoyo del Ayuntamiento de Ciudad Real y las puertas abiertas del Espacio Joven para llevar a cabo aquellas iniciativas o demandas que planteen, trabajando conjuntamente.

En la categoría “Joven Sin Límite”, la ganadora ha sido Ana Isabel Ruiseco, primera dama de Ciudad Real con sordera, que en sus palabras de agradecimiento reconocía que “mi historia es la de una chica que siempre había querido ser Dulcinea o Dama y perseguí mi sueño hasta conseguirlo, y yo sé que mis metas y mi felicidad, está por encima de cualquier sordera o impedimento que pueda surgir”.

Ana reconocía que “muchas veces me he venido abajo, pero eso no es malo, gracias a eso soy la persona que está ahora mismo aquí. Y si algo he aprendido es que ninguna discapacidad hace a la persona. Yo no soy mi sordera ni mis audífonos. Yo soy Ana, y la sordera o los audífonos son sólo una parte de mí. La discapacidad no es una enfermedad. Es una situación que puede desaparecer si eliminamos las barreras del entorno. Todas las personas somos absolutamente capaces de conseguir nuestras metas si de verdad nos lo proponemos”.

En la categoría de “Joven [email protected] ”, María del Hierro Ayala, reconocía que con sólo 14 años empezó “lo que era un hobby, algo para entretenerme los fines de semana y que, sin saberlo, se convertiría en esencia: el Grupo de Voluntariado “Toma mi tiempo”. “No me puedo imaginar cómo sería mi adolescencia sin el apoyo de los monitores, y sin invertir ese tiempo libre que teníamos sin hacer nuestras actividades con niños, mayores, personas con distintas capacidades… cada una de esas personas que me he encontrado en este camino, me han enseñado algo, y sin duda, sin todos esos aprendizajes no sería como soy ahora.

La “Joven Destacada” aprovechaba para dar “una imagen distinta de la juventud, de ese prejuicio de vaguería, poca vergüenza, y poco trabajadores o empáticos. Somos muchos y muchas jóvenes con voz en esta ciudad, comprometidos con los demás, deseando abrir nuestros brazos y nuestro corazón a otras personas. Afortunadamente somos muchos jóvenes destacados”.

Y en la categoría de “Viejoven” el ganador ha sido José Antonio Morales, Pandorgo 2011 y presidente de la ONG Misión Humanitaria, que agradecía a los distintos concejales de Juventud y de Cooperación Internacional las políticas puestas en marcha para que se pueda apoyar también desde Ciudad Real a los jóvenes de otros países con dificultades.

Tras la entrega de premios y hasta pasada la medianoche se celebró el Estigia Youth Fest, un festival de grupos locales con las actuaciones de River Crow, Royal Rap Ciudad Real, Parakeets y Quique Montero, organizado por la Asociación Juvenil Laguna Estigia.

Además, el servicio Europe Direct puso un stand con información sobre las distintas iniciativas europeas para la juventud, entre ellas el Cuerpo Europeo de Solidaridad, y hubo juegos de soft combat.