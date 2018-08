DE NUEVO EL ENGAÑO DE LA A-43 (Miguel Ángel Araújo)

Lunes, 13 agosto 2018

OPINIÓN | El Dia

Se lo explicaré. El pasado 29 de Julio, se publicaba una reunión mantenida entre la Mesa de la A-43 por el Sur, y la Subdelegada del Gobierno.

En ella nos decía que el citado trazado era defendido por el Gobierno Regional, como no puede ser de otra manera. Ella misma, haciendo gala de su experiencia taurina y ofreciendo un gran “pase de pecho”, decía que “en este momento” no podía pronunciarse sobre cuál será la decisión final que “vaya a adoptar el Gobierno Central”. Por lo tanto, a “qué fuiste a Graná, a na”.

También se le pidió que “actúe de interlocutora con el Gobierno del mentiroso número uno de este país que es Pedro Sánchez, que “espera sea sensible con esta infraestructura”, y subraya de forma explícita que no quiere entrar “en una lucha de territorios”. Le pregunto al Sr. Siro Ramiro; -¿Pues no estaba fijado el trazado hace más de 10 años? ¿Y qué pasa con los pueblos de la opción Norte?

Pues bien, solo unos días después, ya se ha descubierto el pastel. El día 4 de Agosto aparece en prensa que el todo poderoso y omnipresente Presidente Page, ya ha solucionado el problema. Por lo visto, se va a reunir con el Ministro Abalos para cerrar los calendarios de puesta en marcha de la Autovía A-43.

Observen en una semana lo que han conseguido. Primero nos dicen que en este momento no se podían pronunciar sobre cuál será la decisión final y antes de ayer, ya se está poniendo sobre la mesa los calendarios. Ahora no tienen nada que ver los PGE, ni estudios medioambientales, ni territorios, etc. INCREIBLE

No les suena a Vds. todo estos episodios, ya vividos en otras épocas.

A todo esto, nuestro Alcalde “calladito” no sea que no “salga en la foto” en el último momento. Ya no se atreve a pedir nada, ni a su Jefe Page, ni a la Subdelegada del Gobierno. ¿Se puede ser peor Alcalde? Hace unos meses se “iba a comer” al propio Mariano Rajoy.

Espero que nuestros ciudadanos, se den cuenta, que nos quieren tomar por tontos. Hasta las elecciones seguiremos hablando de esta infraestructura. Pero les prometo, que esta vez no nos engañarán.