El PSOE reitera su oposición a los trasvases con independencia del inquilino de Moncloa

El PSOE de Castilla-La Mancha se ha defendido de las acusaciones del PP asegurando que sigue estando en contra de los trasvases "aunque los apruebe un Consejo de Ministros socialista". "Nosotros no cambiamos de posición ni dependiendo de cómo sople el viento ni dependiendo del gobierno que esté en Madrid", ha avisado la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Blanca Fernández.

El presidente de la región, Emiliano García-Page, "tiene claro" --ha manifestado-- que por encima de cualquier cosa están los intereses de Castilla-La Mancha, incluso --ha dejado claro-- "los interese del PSOE".

"Nosotros podremos negociar, dialogar y pactar pero nunca renunciaremos a la defensa de los intereses de Castilla-La Mancha", ha respondido a la diputada del PP María Roldán, que previamente ha dado una rueda de prensa en las Cortes autonómicas.

La portavoz de los diputados socialistas ha sentenciado que el PSOE castellano-manchego sigue manteniendo la misma posición de siempre, que es la de buscar alternativas que hagan innecesario el trasvase en el medio plazo para seguir desarrollando la economía y la ecología de la región pero "sin cargarnos" la de la Región de Murcia y Valencia.

"Como el PP ahora nos tiende la mano y ahora está en contra de los trasvases, parece buena ocasión para que nos pongamos de acuerdo en Castilla-La Mancha", ha espetado a los 'populares'.

Ha defendido que la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, en la entrevista concedida a ABC, al ser preguntada si habrá más trasvases, ella responde: "No me cabe la menor duda de que, cuando se requiera, en circunstancias extraordinarias, habrá trasvase", aseguró. "¿Para todo y según se demanda? Pues hombre, yo creo que no".

Fernández ha manifestado que estas declaraciones de la ministra van en la senda de lo que defiende el PSOE en la región. Así, ha explicado que mientras el PP aboga por la interconexión de las cuencas de toda España, el PSOE propone que las cuencas sean autosuficientes.

Además, ha recordado que ellos nunca se han opuesto a trasvases para abastecimiento humano, pero sí para otros usos. Por lo tanto, ha apuntado que el Gobierno de Castilla-La Mancha seguirá recurriendo los trasvases que se aprueben y ha dicho que el PSOE de la región se ofrece a buscar alternativas para hacer innecesario el trasvase y para ponerle plazos.

ATC: LOS TERRENOS EN VILLAR DE CAÑAS SON INSEGUROS



También se ha referido al Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares, señalando que el PSOE no va a entrar en la discusión de si "el basurero nuclear" es necesario o no en España. "Nosotros lo que decimos es que en Villar de Cañas esos terrenos son inseguros para la población y eso lo dicen informes técnicos", ha apuntado.

"Estamos preocupados y haremos lo que tengamos que hacer para impedir la construcción del ATC esté quién esté en La Moncloa", ha puntualizado Fernández, quien ha recalcado que el PSOE de Castilla-La Mancha siempre estuvo en contra de la construcción del ATC en la región. "Ha sido el PP quien ha cambiado su posición con el cambio de Gobierno", ha precisado.