"Debemos brindar a los jóvenes oportunidades sólidas para trabajar y vivir en Cuenca y sus municipios"

Lunes, 13 agosto 2018

Cuenca | ELDIAdigital.es

El responsable institucional tuvo la oportunidad de charlar con los alumnos y escuchar sus experiencias, al tiempo que les agradecía su implicación en el programa, “una señal de que tenéis inquietud por aprender, por formaros en los temas que os enseñan y, en definitiva, por quedaros en nuestra ciudad y pueblos”, declaraba.



Prieto no pudo evitar aludir a uno de los grandes problemas que afectan hoy en día a nuestra provincia, como es el de la despoblación, y la obligación que tienen las instituciones de, a través de diferentes iniciativas, ponerle freno; “evitar que los pueblos sigan perdiendo gente debemos conseguirlo desde varias acciones. La Diputación Provincial lleva, en este sentido y desde hace años, determinadas políticas encaminadas a ello. No entendemos, por ejemplo, la rehabilitación de Patrimonio sin su posterior rentabilidad turística, ni la ayuda a emprendedores sin que éstos se establezcan en la provincia o el programa de envejecimiento activo sin que su objetivo final sea una mejor calidad de vida de nuestros mayores en sus pueblos. ‘Cuenca Empleo Joven’ persigue, pues, dar una nueva oportunidad a una franja de edad muy específica, loa mayores de 16 años y menores de 30 que, en estos momentos, no estudiaban y tampoco podían trabajar. Y el fin de este programa es, por supuesto, que estos chicos se queden en Cuenca y que puedan desarrollar aquí su proyecto de vida y el profesional”, explicaba Benjamín Prieto.



Por esta razón, continuaba el presidente de la Diputación, desde la institución provincial no se dudó ni un instante en solicitar, el pasado año al Gobierno de España, “para poder ponerlo en marcha cofinanciado con fondos europeos y propios de la Diputación”, añadía Prieto. El coste global de esta inversión asciende a 2.700.000 euros y la temática de los cursos que se imparten varía desde la información turística, atención sociosanitaria, operaciones básicas de restaurante y bar, de cocina o la preparación de las pruebas para graduarse en ESO. Los alumnos también serán formados, paralelamente, en nuevas tecnologías, nociones sobre emprendimiento o en inglés.



Prieto ha resaltado, también, la importancia de que estos cursos no sólo se impartan en la capital sino que se haya pensado en municipios, y no sólo en los más poblados, para que puedan albergarlos, “para la Diputación todos nuestros vecinos, todos nuestros jóvenes, merecen las mismas oportunidades y siempre que esté en nuestra mano vamos a intentar poner en práctica esta máxima. Así, conseguimos vertebrar el territorio y cualquier persona que lo desee pueda participar, en este y en cualquier otro proyecto”, apuntaba el presidente.



‘Cuenca Empleo Joven’ contempla la impartición de un total de 13.650 horas de formación y 9.000 de tutorías y orientación, la realización de 86.400 horas de prácticas en empresas y la concesión de tres tipos de becas mensuales, de entre 300 y 500 euros de cuantía, ligadas a la participación o los desplazamientos. La finalidad es la inserción de estos jóvenes menores de 30 años y mayores de 16 en el mercado laboral.