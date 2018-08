Erice saca conclusiones positivas de la pretemporada del Alba y ya espera impaciente el debut liguero

Martes, 14 agosto 2018

Fútbol: Pretemporada

DEPORTES | El Día





Jon Erice repasó a la actualidad del Alba en la semana en la que se inicia la Liga, algo que están esperando con ilusión en la plantilla. A su vez, hizo un balance de la pretemporada, de la cual saca sensaciones positivas.“Ha sido un buen trabajo físico, técnico, de conceptos, de asimilar lo que quiere el Cuerpo técnico, los partidos de pretemporada nos lo tomamos como un entrenamiento más en el que hay que plasmar las cosas e identificar las cosas que hay que mejorar de cara al viernes y a La liga. En los últimos partidos hemos concedido goles fáciles, y tenemos que dejar de hacerlo y eso pasa por subir el nivel de concentración e intensidad y es lo que estamos haciendo en estos entrenamientos”

Erice no olvida lo competida y dura que fue la pasada campaña, y aspira a tener un mejor inicio para que el proyecto empiece bien desde el principio.“Tenemos que valorar lo que nos costó llegar hasta aquí, los nuevos por elegir este proyecto y los que estuvimos la temporada pasada por lo que nos costó mantener la categoría y tenerlo muy presente en el día a día. No podemos tener un inicio como el año pasado y ya se ve en los entrenos que la gente está enchufada. Hoy tuvimos un entrenamiento muy bueno, con mucha intensidad y se están viendo lo que vamos a plasmar en la competición, que el jugador ya está con ganas y eso se tiene que notar porque el viernes tenemos un partido a cara de perro contra un equipo muy fuerte”

El centrocampista navarro es consciente del nivel no solo del Depor, sino de la categoría, la cual cree que volverá a estar muy reñida e igualdad.“Es un equipo fuerte, que viene de Primera, que ha mantenido a todos los jugadores que ha querido y que supongo que han fichado a todos los jugadores que ha necesitado, pero la Liga 1|2|3 es una categoría muy disputada, ya lo fue el año pasado y este no va a ser menos. El año pasado ningún equipo de los recién descendidos ascendió y eso quiere decir que no tiene nada que ver con la Primera. El Deportivo es consciente que no lo va a tener fácil, su Cuerpo Técnico y Dirección Deportiva lo saben, se lo habrán transmitido a los jugadores.”

Además, aboga por no marcarse objetivos a largo plazo, ya que cree que el equipo ha de estar centrado en cada partido que tenga por delante y no pensar más allá de cada fin de semana.“No soy muy partidario de marcarse objetivos a largo plazo porque al final te va a quitar una energía que necesitas en el día a día. Los 50 puntos es lo que marca cada temporada la permanencia, no es matemático pero la mayoría de las veces es lo que se necesita. Creo que hay centrarse solo en este partido, luego con el tiempo ya veremos con tranquilidad dónde estamos pero ahora mismo lo importante es acumular puntos. Necesitamos ganar ya, el Deportivo será un rival durísimo pero queremos ganar”