'El Noi del Sucre', en la 8ª edición del Festival Marca Propia de Ribatajada

En esta ocasión, Marca Propia ofrece la oportunidad de ver gratis a El Noi del Sucre. La banda heredera de Los Muertos de Cristo y formada en 2009 en Sevilla, deleitará a sus seguidores con sus temas punk. Será una de las últimas oportunidades de verlos en concierto, pues han confirmado que este año dejan los escenarios.

Junto a ellos, los enmascarados Gomad & Monster pondrán el punto electrónico con base rock y drum and bass que los ha catapultado a la fama. Han conseguido que su música sea parte de la banda sonora del reconocido videojuego Need for Speed y han hecho de teloneros de los mismísimos Prodigy en varios países europeos.

Compartiendo cartel estará el grupo Atzembla, un grupo valenciano que sabe fusionar a la perfección el punk, el rock y el ska. Lo que queda demostrado al escuchar los temas de sus últimos discos Cors Armats o Instint.

Completan el cartel Papa Lebowsky, un grupo muy fiestero que tocan en albornoz y que hacen vibrar al personal con sus canciones de punkrock siempre con un toque humorístico.

El Marca Propia continúa siendo una de las mejores opciones de la provincia para ver gratis a reconocidos grupos de rock de calidad.

Este festival nació con la intención de animar la vida socio-cultural de Ribatajada y dar a conocer la comarca conquense de El Campichuelo. Para financiar el coste del mismo, contará con una barra con precios populares y, además, solidaria, al donar parte de los beneficios a obras sociales, así mismo, se volverá a realizar una recogida de productos no perecederos para el Banco de Alimentos de Cuenca.