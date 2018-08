Nueva caída del Ibex a pesar del respiro que ha dado la crisis de Turquía

Martes, 14 agosto 2018

Aunque la tensión diplomática entre Turquía y EE.UU. se ha incrementado, hoy los mercados le daban una tregua al país. La lira turca y otras divisas emergentes presionadas en los últimos días hoy han conseguido recuperar parte de lo perdido.

Los mercados asiáticos anticipaban un cierre mixto esta madrugada. Si bien en Nikkei japonés ha logrado rebotar un 2%, las bolsas chinas han prolongado a espiral bajista en este caso por unos datos macroeconómicos decepcionantes. Las ventas minoristas (+8,8%) y la producción industrial (+6%) crecen a buen ritmo pero a tasas inferiores de lo esperado.

En Europa, el respiro que daba la situación en Turquía ha dado algunas alegrías en la apertura. Los rebotes generalizados que se veían a primera hora han durado poco, dando lugar a caídas generalizadas al cierre. Mientras tanto en Wall Street el índice de referencia S&P500 ponía fin a cuatro sesiones consecutivas en rojo y lograba rebotar un 0,50% a unas horas del cierre.

Hoy era el día más intenso de la semana en lo que a publicaciones macro se refiere, y el balance ha sido muy satisfactorio. Lo mejor ha sido la lectura de las encuestas ZEW alemanas, que marcan niveles mejores de lo esperado gracias al bálsamo que ha supuesto el reciente acuerdo entre EE.UU. y la U.E. en materia comercial.

Otro motivo de alegría han sido los datos de la eurozona en cuanto a PIB del 2T (2,2% vs 2,1% estimado) y producción industrial (2,5% vs 2,4% estimado). También han marcado un nivel mejor del esperado las tasas de paro en Francia (cae hasta el 9,1%) y en Reino Unido (se reduce en dos décimas hasta el 4%). Donde no ha habido sorpresas ha sido en las lecturas de IPC de las grandes economías europeas: España 2,2%, Francia 2,3% y Alemania 2%.

Dentro del Ibex, DIA (-3,41%) y Mediaset(-4,39%) profundizan en sus caídas anuales. Este castigo a la cadena de televisión se produce después de una rebaja del precio objetivo por parte de Morgan Stanley, que prevé un descenso de los ingresos publicitarios. Con esta caída la rentabilidad por dividendo de Mediaset se dispara hasta el 10%, un nivel muy poco habitual que podría indicar una rebaja del mismo en el medio plazo. Por lo pronto, la compañía lleva desde el año pasado sin acometer uno de sus habituales programas de recompra de acciones.

Por el lado de los avances el valor más destacado ha sido CIE Automotive, disparado un 3% en el día de hoy. Se ha filtrado que la compañía se encuentra en negociaciones para adquirir el negocio de fabricación de techos de vehículos de la americana Inteva Products LLC en una operación que podría rondar los 800 Mn$.

