Prieto despide al último grupo del campamento de verano de Fuente de Las Tablas

Martes, 14 agosto 2018

estarán hasta el 20 de agosto

Cuenca | ELDIAdigital.es

“Un año más he tenido la suerte de poder acompañar a los niños y niñas que vienen a este albergue de la Diputación Provincial. He tenido la oportunidad de visitarlo recientemente en alguna ocasión más, pero estos momentos son muy especiales, de balance de una extensa y completa temporada que ha sido todo un éxito”, declaraba Benjamín Prieto. Quiso hacer hincapié, el presidente, en el “extraordinario servicio que presta el albergue ya que cada año son más las solicitudes de inscripción y el interés que despierta”. Y es que, contaba Prieto, “me recorro la provincia a menudo y en casi todos los pueblos encuentro a algún niño que me cuenta que ha estado en este albergue o también que se lamenta de no haber tenido la suerte de venir a uno de los campamentos. Tenemos algo más de 350 plazas para más de 700 solicitudes y no las podemos atender a todas”.



Esto demuestra, a juicio del presidente provincial, que “es un servicio que cumple con creces su cometido, que es amplio ya que aúna el disfrute, el ocio de los niños, con los valores de la convivencia, el trabajo en comunidad y también con las enseñanzas de cómo conocer mejor nuestros recursos naturales y también cómo cuidarlos”. Así, no se olvidaba el presidente de quienes hacen posible que, cada verano, el albergue sea uno de los lugares más cotizados por los niños de la provincia de Cuenca para pasar unos días que son los técnicos del servicio de deportes de la Diputación, las personas encargadas de su gestión y, por supuesto, los monitores “que dedican todas las horas del día a cuidar a los grupos que por aquí pasan”.



Tenía un recuerdo Benjamín Prieto para las familias de los niños que han pasado estos meses por el albergue y agradecía su confianza en este servicio, “cambiar de aires siempre se agradece y también el poder conocer esta gran provincia que tenemos, nuestro excelente patrimonio natural para, cómo no, convertirse en los mejores embajadores de esta magnífica Serranía de Cuenca”, concluía Prieto, quien se interesaba también por la suspensión, decretada por las autoridades sanitarias regionales precisamente estos días, de actividades como el piragüismo, que se desarrollan en el embalse de La Toba. Prieto explicaba que el diputado responsable, Óscar Pinar, ya había contactado con la Junta para preguntar cuanto tiempo se iba a prolongar esta situación.



Los campamentos de verano de la Diputación Provincial comenzaban el pasado mes de junio y concluirán el próximo lunes, 20 de agosto. Por las instalaciones han pasado un total de 354 niños y niñas que han podido disfrutar de un completo programa de actividades relacionadas, en su mayor parte, con el paraje natural en el que se encuentra el albergue Fuente de las Tablas. A partir de ahora, en los meses siguientes, son también numerosas las asociaciones, que bien durante un día o un fin de semana, hacen uso del mismo.