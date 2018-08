Susaeta asegura que debutar frente al Dépor es una gran motivación para el Alba

Miércoles, 15 agosto 2018

Se acerca el debut liguero del Albacete y los jugadores son conscientes de la importancia de empezar ganando en casa. Así lo ve, Susaeta, quien ha hecho balance de la pretemporada y también de La Liga que está a punto de empezar. “Creo que la pretemporada ha sido positiva, sirve para cargar piernas, para acumular minutos y carga de trabajo y llegar bien al primer partido de Liga, que es lo importante. Estamos bien, el equipo trabaja bien, durante la semana los entrenamientos son muy intensos. Ojalá el viernes hagamos un gran partido y saquemos los tres puntos. Ellos quizá tengan la vitola de favoritos, sabemos del potencial que tiene el Depor, pero también lo tenemos nosotros y con eso jugaremos. Se ha demostrado durante los últimos años la tremenda igualdad que hay en la categoría. El primer partido es en casa contra un gran rival, así que más motivación no podemos tener. La ilusión está al 100% y creo que estamos en disposición de sacar los tres puntos”

El jugador albacetista se encuentra en un gran estado de forma, tras cerrar una pretemporada sin lesiones y con muy buenas sensaciones. “Me encuentro bien, en pretemporada han ido bien las cosas, no tuve ninguna lesión, la he hecho de principio a fin. El año pasado con el cambio de equipo estuve unos días parado y lo noté. Este año va todo bien y me encuentro cómodo y contento”

Ya con la mente puesta en el encuentro el Deportivo de la Coruña, Nestor espera poder hacer daño al equipo gallego, pese a que sabe de sobra de su potencial. “Contamos todos los equipos con mucha información, hemos visto cosas de su pretemporada, seguramente ellos también de la nuestra, y por supuesto que los conocemos bien y trataremos de contrarrestar sus armas y hacerles daño”