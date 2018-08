Prieto ofrece un evocador pregón en El Provencio

Jueves, 16 agosto 2018

fiestas

Cuenca | ELDIAdigital.es

Prieto se convertía en el pregonero de este año y, en unas emotivas palabras ante un abarrotado recinto, repasaba no sólo parte de la historia más antigua del municipio sino la más reciente, la que le permitía, desde su niñez, compartir experiencias propias con los provencianos.



“La proximidad de vuestro pueblo y el mío ha propiciado que desde muy pequeño, con cinco o seis años, ya identificara vinos Bibiano con El Provencio que en la tienda Comestibles Casa Parrilla de mi pueblo suministraban Justina y Eulalia, así mismo en la Posada de la Hermana Matilde veíamos a Rogelia y su hermana Josefa vendiendo telas”. Estos eran los inicios de un entrañable pregón en el que Prieto también tenía palabras para don Ramón Calero o Miguel Ángel López Calero y su reciente libro editado por la Diputación Provincial.



Hacía referencia también Prieto al importante enclave de caminos que desde sus orígenes ha sido El Provencio lo que le ha imprimido un carácter muy especial a lo largo de su historia, “hace más de 400 años que ya se visualiza el potencial del viñedo en El Provencio. Tiene autoridad para presumir de vinos, hecho que ha ido acrecentándose”, apuntaba el presidente de la Diputación en su pregón, que no se olvidaba del río Záncara y la riqueza que ha regalado al municipio con sus aguas. También mencionaba Benjamín Prieto a la cooperativa Nuestra Señora de El Rosario y, por supuesto, la emblemática iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, un ejemplo del rico patrimonio de la localidad. Prieto destacaba en este punto a la corporación municipal, encabezada por el alcalde y diputado Julián Barchín y su trabajo y sensibilidad en este sentido, en velar por conservar y enriquecer el potencial del pueblo.



El presidente de la Diputación se mostró muy agradecido a la corporación municipal por haber depositado en él la confianza de pregonar las fiestas, “Con este pregón me identifico más aún con los habitantes de El Provencio, porque tengo vivencias, también alguna anécdota y, como no, además, un sentimiento de cercanía especial a estos municipios, municipios trabajadores y emprendedores. En todos los pueblos las fiestas son un motivo de descanso, de convivencia, y especialmente, en esta parte de la provincia de Cuenca, de La Mancha, en la que El Provencio no deja de ser un icono”, afirmaba Prieto.



Para finalizar, el presidente de la Diputación reiteraba sus agradecimiento a los provencianos y pronunciaba las tradicionales palabras que daban comienzo oficial a las fiestas de este año en la localidad, “de orden del señor alcalde, hago saber que en estos momentos dan comienzo para todo el pueblo y todos quedan convocados a las fiestas que en honor de Nuestra Señora del Rosario, San Roque y el Santo Niño del Remedio”.