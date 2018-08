Valdenebro: “La prioridad de la alcaldesa no es el pueblo, ni sus vecinos"

Jueves, 16 agosto 2018

Villanueva de la Torre

Guadalajara | El Dia

Así lo denuncia la portavoz del Grupo Popular, Marta Valdenebro, haciéndose eco de las quejas que ha recibido por parte de los padres integrados en las AMPAs, tanto del colegio ‘Gloria Fuertes’ como del ‘Paco Rabal’, que hablan de zonas comunes de los patios convertidas en vertederos, con hierbas y arbustos expandidos por areneros y zonas de juego, encontrándose en ellos restos de animales muertos, alimentos en estado de descomposición, agujas hipodérmicas, cristales, materiales de obra, restos de alambreras y vallado, entre otras deficiencias en el caso del ‘Gloria Fuertes’, donde llevan ya tres años reclamando soluciones al Ayuntamiento.

Por lo que concierne al Paco Rabal, los padres han denunciado que lleva muchos meses con varias puertas rotas, exactamente desde que en Semana Santa entraron a robar y buena parte de los destrozos ocasionados y que corresponde mantener al Ayuntamiento. Además, tampoco se ha ocupado de instalar un lavavajillas que compro el colegio para el comedor, los patios están sin desbrozar “con una maleza más alta que los propios niños”, las aulas de infantil sin pintar, goteras sin arreglar durante todo el curso…

Valdenebro asegura que la alcaldesa es perfecta conocedora de esta situación, “desde el Partido Popular lo hemos denunciado y hemos pedido que se tomen medidas y que se convoque el Consejo Escolar de Localidad” que, según la portavoz del PP, desde que llegó la alcaldesa de Podemos sólo ha convocado en tres ocasiones, y ninguna en lo que llevamos de año.

“Con su actitud, la alcaldesa demuestra cada día que no le importa Villanueva ni sus gentes. Los vecinos sufrimos a diario su desidia, y desde el Partido Popular no vamos a dejar de denunciar la lamentable situación que nos está tocando vivir porque la máxima responsable del Ayuntamiento no atiende sus obligaciones con el pueblo. Está claro que ni éste, ni sus vecinos, figuran entre sus prioridades”, lamenta Marta Valdenebro.

DIME DE QUE PRESUMES…

Con esta situación, la portavoz del PP refuerza en sus críticas a la gestión del Gobierno municipal, y reprocha a la alcaldesa que “por un lado presume de ser Ciudad Amiga de la Infancia y de estar adherida a la Red de Ciudades Educadoras; pero en realidad ni la infancia ni la educación forman parte de sus prioridades de gobierno”.

En esta línea, Valdenebro recuerda e insiste en el abandono de instalaciones y espacios públicos, entre ellos la Zona Joven, un espacio creado por el gobierno del PP como lugar de reunión, juego y esparcimiento de los jóvenes, que el equipo de Podemos ha dejado sin mesas, sin conexión a internet, sin juegos, sin ordenadores, y con lo poco que queda en un estado lamentable.