Eduardo Martínez Rico presenta su novela 'Confesión' en la tierra que le inspiró

La presentación correrá a cargo de la misionera y escritora María Ángeles Martínez Pérez-Mendaña, natural de Pontedeume y tía del autor.



Confesión es una novela de intriga que ya ha tenido muy buena aceptación entre los lectores. En este mismo periódico fue recomendada por el muy reconocido escritor José Luis Olaizola que elogió las cualidades de este relato con “profundos conocimientos bíblicos”, y al que se refirió como una “novela misteriosa pero no enigmática”, una novela escrita “con seguridad”.



En un pueblo de las Rías Altas gallegas, inspirado en Pontedeume, según ha declarado el autor, un joven alférez de navío, mata al padre y al hermano de su novia. Condenado a muerte por un tribunal militar y confinado al Castillo de San Carlos –basado en el Castillo de La Palma, en la ría de Ferrol, en donde estuvo preso Tejero-, escribe a su amigo de la infancia Santiago Leira, sacerdote, para que le acompañe en lo que pueden ser sus últimos días.



Eldiadigital.es ha hablado con Eduardo Martínez Rico, colaborador de este periódico con un blog y otros artículos, muy variados.





-¿Qué significa para usted presentar su novela en Pontedeume?



-Para mí es una gran alegría porque es el pueblo de mi padre y de mis antepasados. Además, creo que es algo cargado de coherencia porque la novela está ambientada en toda esta zona de la ría de Ares, ría de Ferrol, etc., especialmente Pontedeume, en el que me inspiro para crear el pueblo de mi novela. Nunca nombro Pontedeume, pero lo hice muy deliberadamente para darle mayor simbolismo y trascendencia.



-Le presenta el libro María Ángeles Martínez, misionera de la Compañía de María y escritora.



-Es una gran felicidad que me presente la novela mi tía Ángeles, que lo hace, por supuesto, no principalmente por ser mi tía, sino por su doble carácter de religiosa y escritora, y también por ser natural de Pontedeume, una persona muy querida en el pueblo.



-¿Qué nos puede decir de Confesión, la novela que va a presentar? ¿Qué acogida ha tenido entre los lectores?



-Estoy muy satisfecho porque mi novela está gustando mucho, más de lo yo podría haber imaginado. Antes de publicarla ya hubo muchos buenos augurios cuando le contaba a la gente, o al mismo editor, su argumento, y reaccionaban muy positivamente. Además, ya he podido comprobar cómo la novela está siendo muy bien recibida por los lectores gallegos, de esta zona en concreto, muchos amigos míos y compañeros de adolescencia y juventud.



-¿Qué destacaría de Confesión?



-Seguramente antes de publicar mi novela no sabría contestar muy bien a esta pregunta, pero ahora sí que puedo hacerlo, por la reacción de los lectores. Hasta ahora los lectores han destacado mucho a uno de los protagonistas, el sacerdote Santiago Leira, como un personaje de gran atractivo.



-¿Por qué cree que lo han hecho?



-Yo puedo decir que es un buen hombre, un gran hombre, al que me gustaría parecerme. Con alguna frecuencia me han comparado, relacionado o identificado con personajes míos. Supongo que le ocurre lo mismo a muchos escritores. Lo cierto es que a mí me gustaría parecerme a ellos. Eso me ocurre con Santiago Leira, una persona entrañable que lo da todo por los demás.